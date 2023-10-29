Такой день. Рост промышленности и элеватор почти за пять миллиардов

Главные новости в Алтайском крае 29 октября

29 октября 2023, 23:26, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В 2026 году в Алтайском крае планируют запустить в работу линейный элеватор для зерновых, зернобобовых и масличных культур. Об этом рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию и реализации приоритетных проектов ООО "ЭПТ" Валерий Дубровский.

Он отметил, что строительство будут вести с начала 2024 года, а завершить планируют в первом квартале 2026-го. Проект включен в план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Предполагаемый объем инвестиций составит 4,7 млрд рублей.

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Индекс промышленного производства в Алтайском крае за первые три квартала 2023 года составил 107%.

Первое место в рейтинге заняла Новосибирская область с показателем 107,4%, на втором месте расположился Алтайский край. Замыкает тройку лидеров Омская область – 104,3%.