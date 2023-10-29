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Странный парень ходил и пытался открывать двери квартир в барнаульской многоэтажке

Чтобы попасть в подъезд, молодой человек сломал входную дверь

29 октября 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о странном молодом человеке, который пытался попасть в квартиры жильцов ее дома. 

По словам горожанки, парень сначала сломал входную дверь в подъезд дома по адресу Павловский тракт, 60б, а затем поднимался по этажам и дергал ручки, пытаясь попасть в квартиры на пути. Для чего он делал это – неизвестно.

В сообществе "Инцидент Барнаул" автор отметила, что жильцы напишут в полицию заявление о порче имущества. При помощи социальных сетей горожане хотят найти непрошеного ночного гостя. 

Барнаул

Комментарии 8

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Гость

10:21:59 29-10-2023

Он просто напился )

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макитра

11:23:26 29-10-2023

вот это новости

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Гость

12:14:19 29-10-2023

Солевой поди...

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Гость

13:52:21 29-10-2023

такие действия уже давно фиксируют в многоэтажках города большое количество знакомых, особенно в новостройках

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Гость

21:18:22 29-10-2023

выходить и бани давать таким гостям прям на месте, лучший способ борьбы с обдлобаными

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Гость

07:41:20 30-10-2023

тоже думаю обдолбаный

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Гость

12:22:42 30-10-2023

От этого не легче, если с таким столкнуться, не дай БОГ!

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Гость

15:08:40 30-10-2023

Люди иногда забывают двери закрывать, обычно пенсионеры. Вот он и проверял это. Типичный воришка.

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