Странный парень ходил и пытался открывать двери квартир в барнаульской многоэтажке
Чтобы попасть в подъезд, молодой человек сломал входную дверь
29 октября 2023, 10:01, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о странном молодом человеке, который пытался попасть в квартиры жильцов ее дома.
По словам горожанки, парень сначала сломал входную дверь в подъезд дома по адресу Павловский тракт, 60б, а затем поднимался по этажам и дергал ручки, пытаясь попасть в квартиры на пути. Для чего он делал это – неизвестно.
В сообществе "Инцидент Барнаул" автор отметила, что жильцы напишут в полицию заявление о порче имущества. При помощи социальных сетей горожане хотят найти непрошеного ночного гостя.
10:21:59 29-10-2023
Он просто напился )
11:23:26 29-10-2023
вот это новости
12:14:19 29-10-2023
Солевой поди...
13:52:21 29-10-2023
такие действия уже давно фиксируют в многоэтажках города большое количество знакомых, особенно в новостройках
21:18:22 29-10-2023
выходить и бани давать таким гостям прям на месте, лучший способ борьбы с обдлобаными
07:41:20 30-10-2023
тоже думаю обдолбаный
12:22:42 30-10-2023
От этого не легче, если с таким столкнуться, не дай БОГ!
15:08:40 30-10-2023
Люди иногда забывают двери закрывать, обычно пенсионеры. Вот он и проверял это. Типичный воришка.