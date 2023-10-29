Странный парень ходил и пытался открывать двери квартир в барнаульской многоэтажке

Чтобы попасть в подъезд, молодой человек сломал входную дверь

29 октября 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о странном молодом человеке, который пытался попасть в квартиры жильцов ее дома.

По словам горожанки, парень сначала сломал входную дверь в подъезд дома по адресу Павловский тракт, 60б, а затем поднимался по этажам и дергал ручки, пытаясь попасть в квартиры на пути. Для чего он делал это – неизвестно.

В сообществе "Инцидент Барнаул" автор отметила, что жильцы напишут в полицию заявление о порче имущества. При помощи социальных сетей горожане хотят найти непрошеного ночного гостя.