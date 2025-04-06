Такой день. Рухнувший из-за ветра балкон и травяные пожары

О главных событиях Алтайского края за 6 апреля

06 апреля 2025, 23:30, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В барнаульском поселке имени Кирова (Булыгино) женщина нашла своего потерянного кота привязанным проволокой к дереву в лесу.

Женщина отметила, что у нее уже пропадал кот. По ее словам, соседи неоднократно убивали ее кошек и собак.

В Барнауле школьники расчистили фигуры в скейт-парке в "Юбилейном".

Отмечается, что нужно еще несколько дней, чтобы площадка в скейт-парке подсохла, но "некоторые уже открыли сезон".

Бийская прокуратура начала проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства после обрушения балкона в многоквартирном доме в селе Светлоозерском.

"В результате порыва ветра в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края произошло обрушение балкона второго этажа, который упал и повредил нижестоящий балкон. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Не менее 15 возгораний травы и мусора потушили на территории Алтайского края за первую половину дня 6 апреля.

В МЧС отметили, что на территории края ведется активная профилактическая работа.

В Тальменском районе на станции Озерки произошел пожар в четырехквартирном жилом доме. В двух квартирах никто не живет.

Пожарные локализовали огонь на площади порядка 160 "квадратов". Обошлось без травмированных и погибших.

В окрестностях села Алтайского спасатели потушили травяной пожар. Для ликвидации возгорания пришлось задействовать тракторы, которые опахивали территорию села.

"Началом возгорания стал костер, разведенный детьми на высохшей поляне. При достаточно сильном ветре огонь стремительно охватил большое пространство", – рассказали спасатели.