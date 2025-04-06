В алтайском селе один балкон обрушился на другой из-за сильного ветра

Прокуратура проводит проверку

06 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Бийская прокуратура проводит проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства после обрушения балкона в многоквартирном доме в селе Светлоозерское. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате порыва ветра в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края произошло обрушение балкона второго этажа, который упал и повредил нижестоящий балкон. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия для проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ и содержания общего имущества граждан.

При выявлении каких-либо нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе защита прав в судебном порядке.

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