Такой день. Санкции на барнаульский завод и Пасха в "Изумрудном"

Главные новости в Алтайском крае 16 апреля

16 апреля 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 15 на 16 апреля православные верующие встретили Светлую Пасху – один из важнейших христианских праздников. Во всех храмах прошли ночные богослужения и освящение пасхальных куличей и яиц. Мы решили в этот день заглянуть в Крестовоздвиженскую церковь, которая недавно вернула здание в парке "Изумрудный" и где последнее пасхальное богослужение было в 30-х годах прошлого века.

Алтайский геофизический завод, расположенный по адресу проспект Калинина, 15, к. 7, попал в санкционный список Украины.

Срок санкций – 10 лет. Ограничения предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, а также транзита, полётов и перевозок по территории Украины и ряд других мер.

Алтайский край занял второе место в Сибири по убыли населения по итогам двух первых месяцев 2023 года.

Первое место в списке заняла Кемеровская область, где за январь-февраль естественная убыль населения составила 3234 человека.

Алтайский край находится на втором месте с показателем 2361 человек.