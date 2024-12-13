Такой день. Сгоревшие миллионы и закрытые пивнушки

О главных событиях в Алтайском крае за 13 декабря

13 декабря 2024, 23:50, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Корреспондент amic.ru обнаружил Porsche Cayenne за 20 млн рублей, который сгорел во время крупного пожара в Барнауле.

Мужчина погиб и женщина пострадала при пожаре в жилом доме по улице Розы Люксембург в Барнауле.

Пройденная огнем площадь составила всего около одного "квадрата".

Стало известно, что некоторые торговые точки, реализующие алкоголь и находящиеся в многоквартирных домах Алтайского края, скоро будут закрыты.

К 1 сентября 2025 года будут вынуждены закрыться пивнушки, вход в которые расположен с той же стороны, что и подъезды жилого дома.

В Барнауле подорожает проезд в маршрутке № 27 до 45 рублей. Соответствующее объявление обнаружил читатель "Подслушано Барнаул".

Жительница Алейска перевела мошенникам более 2 млн рублей после сообщения от "руководителя".

56-летней горожанке написал в мессенджере якобы начальник и уведомил ее, что на предприятии проходит проверка и скоро с ней свяжется сотрудник ведомства.

Прокуратура запросила реальный срок для бывшего зампредседателя "дорожного" комитета Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взятки экс-замглавы города Антону Шеломенцеву.