Такой день. Штраф за советские фигурки и ДТП с такси и грузовиками

О главных событиях Алтайского края за 30 января

31 января 2025, 00:11, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В селе Саввушка Змеиногорского района Алтайского края потушили крупный пожар в частном доме и надворных постройках. На момент прибытия пожарных горела крыша строений.

Газодымозащитники эвакуировали два газовых баллона. В тушении пламени участвовали девять специалистов и три единицы техники.

Барнаульский зоопарк получил внушительный штраф за использование фигурок героев советских мультфильмов. Об этом руководитель зоопарка, депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Писарев рассказал коллегам на сессии парламента.

"Зоопарк оштрафовали на 200 тысяч рублей за использование фигурок из наших замечательных советских мультфильмов. Оказывается, все, что было в Советском Союзе и работало на государственную машину в "Союзмультфильме", теперь собственность ООО "Союзмультфильм". Мультфильмы они снимать не могут, у них нет на это художников, но они запатентовали все свои фигурки и ездят по стране и выписывают штрафы", – пояснил Писарев.

В Алейском районе произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями.

Авария случилась на 138-м километре трассы А-322. 27-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 67-летнего мужчины.

"В результате ДТП телесные травмы получил водитель автомобиля ВАЗ, госпитализирован", – сообщили в ведомстве.

В Барнауле на проспекте Ленина, в районе дома № 179, такси с пассажиром в салоне врезалось в дерево.

По предварительным данным, водитель автомобиля, 38-летний мужчина, работающий через приложение "Яндекс", выполнял перестроение, но не справился с управлением и врезался в дерево.

В Усть-Калманском районе Алтайского края произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии скончался водитель легковушки.

Авария случилась около 13:15 на 9-м километре автодороги Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка.

По предварительным данным, 65-летний водитель Hyundai Santa Fe при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, которым управлял 62-летний мужчина.

В 20:30 на 305-м километре трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Зональном районе столкнулись два грузовых автомобиля.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем "Газели Некст", совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Хино", которым управлял 46-летний водитель.