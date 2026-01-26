Такой день. Штрафы за переполненные урны и новая дорога к школе-интернату

О главных событиях региона за 26 января

В Барнауле планируют построить новую асфальтированную дорогу к Алтайской школе-интернату с первоначальной летной подготовкой имени Константина Павлюкова. Решение принято после обращения родителей учащихся к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Сейчас подъезд к учебному заведению возможен только по грунтовой дороге, что особенно осложняет проезд в дождливую погоду.

В Алтайском крае планируют расширить региональный кодекс об административных правонарушениях, введя ответственность за отсутствие урн и их переполнение. Новые меры предлагается применять в местах массового пребывания людей – у входов в торговые центры, административные здания и на общественных пространствах.

В центре Барнаула началась подготовка к сносу здания бывшего "Колизея", на месте которого планируется строительство многофункционального жилого комплекса с подземным паркингом и общественным пространством. Территорию по адресу пр. Красноармейский, 36, уже начали ограждать высоким забором, что свидетельствует о переходе проекта в практическую фазу.