Такой день. Штрафы за вейпы и доступный бензин

Главные новости в Алтайском крае 4 ноября

04 ноября 2024, 23:30, ИА Амител

Уличный фонарь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1267935

В Алтайском крае наблюдается высокий уровень курения среди жителей в возрасте от 15 лет, что вызывает беспокойство у специалистов.

По данным краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, распространенность курения среди подростков составляет 21,9%, что выше среднероссийского уровня (18,64%). Установлена ответственность за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, за девять месяцев этого года были назначены штрафы на сумму 143 тысячи рублей.

По результатам сентября 2024 года Алтайский край стал лидером среди регионов России по доступности бензина.

В тройке лидеров рейтинга, которая не изменилась с августа, остались Алтайский край (53,3 рубля), Республика Коми (53,77 рубля) и Республика Татарстан (54,12 рубля).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил, что решил создать экологический совет в регионе. Он сообщил, что совет станет еще одним инструментом, с помощью которого усилят работу по сохранению природных богатств и чистоты экологии региона.