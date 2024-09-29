Такой день. Сильный пожар на мебельной фабрике и жесткая авария на Космонавтов

Главные новости в Алтайском крае 29 сентября

29 сентября 2024, 23:20, ИА Амител

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: ruletkaman

Серьезный пожар произошел на территории "Барнаульской мебельной фабрики" в Барнауле. Пожарные работают на месте, продолжают тушение. О том, что известно о случившемся, – в нашем материале.

В Алтайском крае больше 960 тысяч человек имеют проблемы с сердцем и сосудами.

Елена Гридасова, врач-кардиолог, говорит, что самое частое заболевание в регионе – это гипертония. От нее страдают 540 тысяч человек.

Контроль за давлением помогает снизить риск смерти от инсульта и инфаркта. Сейчас гипертонией болеют почти 30% взрослых.

Авария с участием трех иномарок произошла на проспекте Космонавтов в Барнауле.

Три машины столкнулись на светофоре в районе мясокомбината. На место приехали врачи и сотрудники полиции.

По данным ГАИ, в результате аварии повреждения получили автомобили Nissan Almera, Nissan X-Trail и Mitsubishi Lancer.