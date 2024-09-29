Такой день. Сильный пожар на мебельной фабрике и жесткая авария на Космонавтов
Главные новости в Алтайском крае 29 сентября
29 сентября 2024, 23:20, ИА Амител
Серьезный пожар произошел на территории "Барнаульской мебельной фабрики" в Барнауле. Пожарные работают на месте, продолжают тушение. О том, что известно о случившемся, – в нашем материале.
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12:22:07 30-09-2024
Когда это здание вдруг стало барнаульской мебельной фабрикой?