Такой день. Сильный снегопад и смертельная авария на бийской трассе
Главные новости в Алтайском крае 26 ноября
26 ноября 2023, 23:30, ИА Амител
Два человека погибли в аварии на бийской трассе.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ГАЗ Next" выехал на встречку и врезался в грузовик, а после ударил автомобиль Skoda. От удара грузовик перевернулся и загорелся.
В результате аварии водитель ГАЗа скончался на месте до приезда скорой, люди, которые находились в Skoda, не пострадали. Водитель грузового автомобиля сгорел.
Улицы Барнаула завалило ноябрьским снегом. После череды потеплений снег для многих горожан стал долгожданным, однако если верить прогнозам синоптиков, надолго снежный покров в городе не задержится.
Краснокнижного филина с поврежденным крылом спасли в Михайловском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Люди нашли раненую птицу в селе Михайловском и передали ее госинспектору "Алтайприроды" Евгению Григорьеву.
25 ноября он привез филина в барнаульскую ветклинику "Добрый доктор". Дальнейшую его судьбу решат специалисты.
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