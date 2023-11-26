Такой день. Сильный снегопад и смертельная авария на бийской трассе

Главные новости в Алтайском крае 26 ноября

26 ноября 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Два человека погибли в аварии на бийской трассе.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ГАЗ Next" выехал на встречку и врезался в грузовик, а после ударил автомобиль Skoda. От удара грузовик перевернулся и загорелся.

В результате аварии водитель ГАЗа скончался на месте до приезда скорой, люди, которые находились в Skoda, не пострадали. Водитель грузового автомобиля сгорел.

Улицы Барнаула завалило ноябрьским снегом. После череды потеплений снег для многих горожан стал долгожданным, однако если верить прогнозам синоптиков, надолго снежный покров в городе не задержится.

Краснокнижного филина с поврежденным крылом спасли в Михайловском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Люди нашли раненую птицу в селе Михайловском и передали ее госинспектору "Алтайприроды" Евгению Григорьеву.

25 ноября он привез филина в барнаульскую ветклинику "Добрый доктор". Дальнейшую его судьбу решат специалисты.