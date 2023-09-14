Такой день. Скромные запросы барнаульцев и всплеск заболеваемости ОРВИ

Главные новости в Алтайском крае 14 сентября

14 сентября 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости по ОРВИ. За предыдущую неделю (с 4 по 10 сентября) респираторными инфекциями заболели 16 824 жителя региона.

В подавляющем большинстве случаев у заболевших выявляют сезонные респираторные инфекции – риновирусы и парагриппы. Рост заболеваемости идет как среди взрослых, так и среди детей. Но самый значительный эпидподъем специалисты фиксируют среди школьников 7-14 лет.

Россияне рассказали, что для счастья им нужно 200 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что с момента прошлого опроса показатель вырос на пять тысяч рублей. Полгода назад большинство назвали сумму 195 тысяч рублей.

Барнаул попал в число городов, у жителей которого самые низкие запросы. Барнаульцам и опрошенным из Ярославля в месяц для счастья нужно 177 тысяч рублей.

Власти Барнаула обсудили с перевозчиками внедрение долгосрочных контрактов, которые помогут обновить автобусный парк.

Планируется, что долгосрочные контракты будут заключены уже в этом году по маршрутам № 2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 117э, 150.

Требования по обновлению транспорта для всех маршрутов должны быть едиными и экономически обоснованными. В связи с этим замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев поручил профильному комитету дополнительно проработать условия и сроки обновления.