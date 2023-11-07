Такой день. Смерть рабочего в Бийске и зимний режим для дорожников

Главные новости в Алтайском крае 7 ноября

07 ноября 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Дорожники в Алтайском крае фактически перешли на зимний режим работы. Как рассказал губернатор Виктор Томенко, в целом обстановка спокойная, однако есть проблемные участки с сильной гололедицей.

К этой зиме в регионе подготовили около 1000 единиц техники, в том числе и новую. Работа диспетчерских служб организована в круглосуточном режиме, а если в отдельных муниципалитетах возникнут сложности, краевые службы готовы прийти на помощь.

Ночью 6 ноября небо над Алтайским краем и некоторыми другими регионами России окрасилось в красно-зеленый цвет. Тем, кто не спал, удалось своими глазами увидеть северное сияние. Его причиной стала магнитная буря, пояснил заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер. Он также уточнил, что это явление редкое для наших широт, однако в регионе оно произошло не впервые.

Уголовное дело из-за гибели 40-летнего сотрудника водоканала возбудили в Бийске.

По предварительным данным, мужчина работал в должности машиниста насосных установок. Без должного защитного оборудования он спустился в канализацию, чтобы очистить решетку. Скончался работник от отравления.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших за собой смерть человека.