Такой день. Смерть семилетнего ребёнка и очень дорогое мясо

Главные новости в Алтайском крае 29 января

29 января 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Жители дома на Новоугольной, 24, несколько лет терпят вонь из подвала, которая исходит от скапливающихся нечистот.

Люди винят в происходящем управляющую компанию. По словам местных, её сотрудники ликвидируют аварии только после жалоб в прокуратуру, но через некоторое время подвальные коммуникации вновь выходят из строя. В УК утверждают – виноваты во всём сами жители дома.

Владельцы квартир считают, что от неприятного запаха их избавит капитальный ремонт, но собранных денег на его проведение не хватит.

В Волчихинской ЦРБ скончался семилетний ребёнок.

По словам местных жителей, пациент страдал от ангины. В социальных сетях люди отметили, что у них накопилось много жалоб на работу больницы и отсутствие специалистов. Жители района хотят собирать подписи, чтобы отправить руководство больницы в отставку.

Главврач Волчихинской ЦРБ Татьяна Харлова рассказала, что врачи полтора часа боролись за жизнь ребёнка.

Самое дорогое мясо в Алтайском крае продают в Бийске.

Говядина в наукограде на 20 рублей дороже, чем в других городах региона. Цена такого мяса здесь составляет 472,66 рубля. В Барнауле за него просят 449,46 руб., а в Рубцовске говядина стоит 448,83 рубля.

Свинина в Бийске стоит 320,49 рубля, в то время как в регионе средняя стоимость килограмма свинины составляет 308,72 рубля. За баранину жители Бийска отдадут примерно на 40 рублей дороже, чем средняя цена по региону. Также в городе дороже и сардельки.