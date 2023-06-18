Такой день. Смертельная авария с мотоциклистом и верблюды в лесу

Главные новости в Алтайском крае 18 июня

18 июня 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Алтайского края встретились в лесу со стадом верблюдов. По словам автора сообщения, животных увидели неподалеку от села Токарево Новичихинского района.

Очевидцы предположили, что верблюды могли сбежать от природного пожара в Казахстане, однако местные жители пояснили, что живут они на небольшой базе отдыха в Токарево, где есть ферма.

Мотоциклист погиб в аварии на улице Советской Армии в Барнауле. В ГИБДД рассказали, что он врезался в иномарку, после чего мотоцикл отбросило в другую машину, которая от удара загорелась.

Спасти водителя двухколесной техники не смогли – умер на месте.

В Барнауле рабочие начали реставрировать вход в парк "Изумрудный".

Чтобы освежить внешний вид конструкций, с них сняли верхний слой. Сейчас, по словам горожан, колонны на входе в парк напоминают исторические развалины.