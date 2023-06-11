Такой день. Смертельная авария в Сростках и очень активные мошенники

Главные новости в Алтайском крае 11 июня

11 июня 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Следователи предупредили жителей Алтайского края о том, что мошенники стали активнее.

Отмечается, что злоумышленники могут представляться не только сотрудниками банков, но и представителями правоохранительных органов. Они заявляют, что в отношении жертвы якобы проводится проверка.

Следователи напомнили, что правоохранители уведомляют о процессуальном статусе в письменном виде, а не по телефону.

Пожар произошел в частном доме в с. Шубинка Егорьевского района.

Загорелся дом на улице Советской. К моменту прибытия пожарных здание горело открытым пламенем. Площадь составила 162 квадратных метра.

В тушении задействовали восемь человек и четыре единицы техники.

В сгоревшем доме обнаружили тела двух мужчин – 1990 и 1970 годов рождения. Они отравились продуктами горения.

В Сростках произошла авария с участием мотоциклиста.

Как рассказали в ГИБДД, водитель ВАЗа при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом "Ямаха YZF-R1".

Пострадали два человека: водитель мотоцикла и пассажир – девушка 1999 года рождения. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти.