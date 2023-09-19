Такой день. Смертельное ДТП с ребенком в Барнауле и возможный новый министр спорта

О главных событиях Алтайского края за 19 сентября

19 сентября 2023, 23:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае по поручению правительства РФ внедрят сельскохозяйственные беспилотники. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин – эксперимент пройдет еще в 11 регионах.

Новым министром спорта Алтайского края с большой вероятностью станет депутат АКЗС Иван Нифонтов. Призера Олимпийских игр в Лондоне по дзюдо на этот пост могут назначить уже в ближайшие дни. Он сменит Максима Рябцева. Поскольку парламентарий был избран в Заксобрание по одномандатному округу, очевидно, что в сентябре 2024 года пройдут довыборы в АКЗС.

В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло днем 19 сентября на улице Радужной в районе дома № 97. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия, а водитель уехал, после бросил машину в кустах и убежал в лес.

В ГИБДД сообщали, что мужчина при совершении обгона выехал на встречную полосу, где наехал на ребенка. Девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу, а велосипед катила рядом.

Позднее полиция задержала водителя. Выяснилось, что менее месяца назад в отношении него был составлен протокол об отказе от медосвидетельствования на опьянение.