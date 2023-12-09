Такой день. Смертельное ДТП в Бийске и рост числа госпитализированных из-за гололеда

Главное за 9 декабря

09 декабря 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае за первую неделю зимы от гололеда пострадали 1116 человек. Госпитализирован 121 человек, что почти вдвое больше, чем за прошлую неделю.

Человек погиб, еще трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Бийске. 70-летний водитель ВАЗа при повороте не уступил дорогу встречному Suzuki и погиб.

В Алтайском крае за неделю с 27 ноября по 3 декабря выявили 24,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это выше прошлой недели на 16%.

Губернатор Виктор Томенко поддержал решение Владимира Путина баллотироваться в президенты. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В Барнауле 9 декабря состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на Мемориале Славы. Для этого использовали частицы Вечного огня, привезенные с Могилы Неизвестного Солдата.

В Барнауле 22-летний водитель BMW устроил массовое ДТП с пострадавшим. Выяснилось, что зачинщик аварии был пьян и лишен водительских прав.