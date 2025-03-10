Такой день. Смертельные ДТП и массовый пикет

О главных событиях Алтайского края за 10 марта

10 марта 2025, 23:10, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

29-летний водитель пострадал в массовом ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле.

Авария случилась в 07:50 в районе дома № 89г. По предварительной информации, 61-летний мужчина за рулем Honda CR-V не предоставил преимущества в движении, выезжая с прилегающей территории, в результате допустив столкновение с Toyota Carina под управлением 29-летнего мужчины и Toyota RAV4 под управлением 49-летней женщины.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Барнаул – Бийск, загорелся на Правобережном тракте.

"На момент возгорания в автобусе находилось 24 человека, все пассажиры и водитель покинули транспортное средство самостоятельно", – уточнили в МЧС.

В Алтайском крае произошло столкновение двух автомобилей на 60-м километре автодороги Полковниково – Кытманово.

В результате ДТП один из водителей погиб на месте. Другой водитель и его пассажир, женщина 1955 года рождения, получили травмы и были доставлены в медучреждение.

В Барнауле в пятиэтажном доме на проспекте Коммунаров вспыхнул пожар в квартире на втором этаже.

"Звеньями газодымозащитной службы из опасной зоны спасены шесть человек (из них один ребенок)", – рассказали в МЧС.

В Рубцовске прошел массовый пикет против предстоящего повышения тарифов на услуги ЖКХ. Организатором акции выступило местное отделение КПРФ.