Такой день. Смертельные ДТП, пожар и рыбалка

О главных событиях Алтайского края за 23 мая

23 мая 2025, 23:58, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле скончался водитель автобуса № 55, которого избили после ДТП.

"Умер водитель автобуса маршрута № 55, избитый после ДТП. Об этом нам сообщили коллеги водителя. Соболезнуем родным и близким", – написал телеграм-канал "В курсе 22".

Конфликт случился 16 мая. На пересечении Строителей и Профинтерна водитель легковушки врезался в автобус, который ехал по главной дороге. Сообщалось, что автомобилист не признал своей вины в аварии, проследовал за шофером общественного транспорта на вокзал и там его сильно избил. Представители компании-перевозчика рассказывали, что побои вызвали у потерпевшего инсульт и он впал в кому.

Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Бийском районе Алтайского края.

"Предварительно установлено, что мужчина 1949 года рождения за рулем Toyota Carina при выезде с второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage под управлением женщины 1987 года рождения, которая ехала по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска", – рассказали в полиции.

В Алтайском крае полицейские задержали жителя села Малоугренево Бийского района, который нашел на улице банковскую карту и использовал ее.

"Пластик" принадлежал 40-летней местной жительнице, которая его потеряла и обнаружила пропажу только тогда, когда увидела в приложении, что кто-то совершил покупки на 9 тысяч рублей.

Женщина погибла в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в райцентре Волчиха Алтайского края.

По словам арендатора квартиры, где случилось возгорание, в комнате замкнуло проводку и огонь быстро распространился по потолочной плитке. Прибывшие спасатели вывели из опасной зоны жильцов и потушили огонь на площади около 20 квадратных метров.

В барнаульском поселке Ильича мужчина утонул, выпав из моторной лодки в протоке Оби. О случившемся в спасательную службу сообщила жительница поселка, на место оперативно выехали водолазы.

"Сильное течение реки затрудняло поисковые операции. Однако благодаря профессиональным действиям наших спасателей тело было найдено на следующий день и передано сотрудникам полиции", – рассказали в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

В Алтайском крае в селе Завьялово произошло ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка.

"В результате столкновения электровелосипеда, которым управляла 16-летняя девушка, и легкового автомобиля несовершеннолетняя получила травмы, от которых скончалась в медучреждении", – сообщили в полиции.