Такой день. Смертельные ДТП, увеличение выплат для медиков скорой и потоп в музее

О главных событиях Алтайского края за 29 декабря

29 декабря 2024, 23:00, ИА Амител

Сразу два смертельных ДТП произошло 29 декабря в Алтайском крае: в Калманском и Славгородском районах. В каждой из этих аварий погибло по два человека, в общей сложности пятеро получили ранения различной степени тяжести и попали в больницы.

Утром 29 декабря в Южной Корее произошла авиакатастрофа при посадке Boeing: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, начался сильный пожар. На борту находился 181 человек, среди которых двое, по предварительным данным, выжили. Обнаружены тела всех 179 погибших при крушении самолета Jeju Air.

В Алтайском крае увеличат выплаты для сотрудников скорой медицинской помощи с 2025 года. Врачи, которые работают в сельских районах и небольших городах с населением менее 50 тысяч человек, вместо 11,5 тысячи рублей будут получать по 50, фельдшеры вместо нынешних 7 тысяч – 30. В городах с населением более 50 тысяч человек для врачей удвоят выплаты до 23 тысяч рублей (вместо 11,5 тысячи), а для фельдшеров – до 14 тысяч рублей (вместо 7 тысяч).

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт на новогодних праздниках. В мэрии предупредили, что с 30 декабря автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток на улицах краевой столицы будет значительно меньше.

30 и 31 декабря, а также в период с 3 по 8 января пассажирский транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня. То есть с увеличенным интервалом от 20 до 30 минут. А 1 и 2 января количество утренних рейсов и плановое число автобусов будет сокращено. В первый день 2025 года – на 60%, 2 января – вдвое.

Редкие экспонаты пострадали в музее ретротехники в Барнауле из-за потопа. Прорыв трубы с горячей водой привел к повреждению телевизоров, входящих в самую большую в мире коллекцию ретротелевизоров.

Еще стало известно, что за неполный 2024 год при пожарах в Алтайском крае погибло более 150 человек, 600 спасли сотрудники МЧС. Всего в регионе произошло порядка девяти тысяч пожаров. Основными причинами возгораний стало неосторожное обращение с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления и неисправность электрооборудования.