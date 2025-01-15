Такой день. Снежная горка на проезжей части и задыхающиеся бийчане

О главных событиях Алтайского края за 15 января

15 января 2025, 23:58, ИА Амител

Закат / Фото: Liana S / unsplash.com

31-летний ранее судимый бийчанин вынес из спортивного магазина вещи на сумму около 80 тысяч рублей.

Сначала мужчина примерил обувь и незаметно прошел в ней мимо кассы. На следующий день он повторил эту же махинацию с утепленной курткой. В примерочной горожанин срезал магнитную бирку, надел вещь на себя и ушел не расплатившись.

Бийчанин выхватил у прохожей сумку и букет цветов, однако был быстро пойман в километре от места происшествия.

22-летняя жительница Бийска возвращалась домой вечером 13 января. Неожиданно со спины к ней подбежал неизвестный мужчина и толкнул. Когда девушка упала в сугроб, он вырвал из ее рук букет цветов и сумку, после чего убежал. О нападении девушка сообщила в полицию.

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В дежурную часть обратилась 68-летняя местная жительница и рассказала, что ее 23-летний внук (он живет вместе с ней) украл у нее 500 рублей. Молодой человек перевел деньги себе, пока пенсионерка отдыхала в другой комнате.

Житель Бийска оскорбил супругу и оправдался тем, что разговаривал сам с собой. Однако это не спасло его от административного штрафа.

По мнению мужчины, произнесенная им брань не была адресована жене. Он заявил, что ругался в разговоре с самим собой, выполняя домашние дела. К рассмотрению дела суд подключил специалиста в области русского языка и литературы.

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По их словам, ребята катались у остановки "Павловский тракт". Они съезжали со склона, который расположен около проезжей части и пешеходного перехода.

Общественники рассказали, что в Бийске жители дома на улице Южной, 6, и соседних домов уже более двух лет страдают от дыма, валящего из трубы местной котельной.

"Конструкция находится в непосредственной близости от жилых домов и доставляет массу неудобств людям. Бийчанам тяжело дышать, сажа летит в окна и оседает на стеклах и подоконниках", – рассказали общественники.