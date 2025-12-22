Такой день. Строительство около "небоскреба" и камеры в машинах скорой помощи

О главных событиях региона за 22 декабря

22 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На заседании градсовета 18 декабря с трудом, но все-таки утвердили эскизный проект для трехэтажного офиса на улице Гоголя, 74. Здание разместится на ограниченном участке между двумя существующими строениями, одно из которых – исторический доходный дом купца Аверина на ул. Гоголя, 76. Рядом также располагается кафе "Русский чай". Цветовая палитра фасада, выходящего на улицу Гоголя, была выбрана с учетом существующего объекта культурного наследия: рыжий кирпич и серый клинкер. Боковые и дворовые фасады будут выполнены в монохромных серых оттенках, что создаст гармоничный образ, объединяющий новое здание с соседними постройками. Крыша здания будет стеклянной.

В ближайшее время автомобили скорой помощи в Алтайском крае планируют оснастить видеокамерами, микрофонами и динамиками. Этот шаг станет развитием регионального проекта по контролю за качеством оказания медпомощи, рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Барнаула Евгений Зулинский. По его словам, старшие врачи уже имеют возможность не только отслеживать работу бригад, но и вмешиваться в нее. Но с появлением камер и микрофонов это можно будет делать по нажатию одной кнопки.

В Барнауле мужчина убил женщину и выбросил ее тело в мусорный контейнер, который позже спецтранспорт вывез на полигон твердых бытовых отходов. По версии следствия, в период с 20 ноября по 5 декабря барнаулец, находясь в квартире потерпевшей, в ходе конфликта нанес ей не менее двух ударов ножом в область груди.