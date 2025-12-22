В Барнауле две недели не могут найти тело женщины, вывезенное на мусорную свалку

Мужчина убил знакомую и выбросил тело в мусорный контейнер

22 декабря 2025, 11:10, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Барнауле мужчина убил женщину и выбросил ее тело в мусорный контейнер, который позже спецтранспорт вывез на полигон твердых бытовых отходов, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в период с 20 ноября по 5 декабря барнаулец, находясь в квартире потерпевшей, в ходе конфликта нанес ей не менее двух ударов ножом в область груди.

Мужчина, чтобы скрыть преступления, вынес труп на улицу и выбросил в мусорный контейнер.

«В дальнейшем содержимое контейнера вместе с трупом было вывезено спецтранспортом на полигон ТБО, в связи с чем местонахождение трупа потерпевшей не установлено», – говорится в сообщении.

19 декабря Октябрьский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Барнауле осудили 47-летнего жителя, который в ходе распития алкоголя убил товарища, положил тело в мешок и выбросил в мусорный бак.