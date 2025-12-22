В Барнауле две недели не могут найти тело женщины, вывезенное на мусорную свалку
Мужчина убил знакомую и выбросил тело в мусорный контейнер
22 декабря 2025, 11:10, ИА Амител
В Барнауле мужчина убил женщину и выбросил ее тело в мусорный контейнер, который позже спецтранспорт вывез на полигон твердых бытовых отходов, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.
По версии следствия, в период с 20 ноября по 5 декабря барнаулец, находясь в квартире потерпевшей, в ходе конфликта нанес ей не менее двух ударов ножом в область груди.
Мужчина, чтобы скрыть преступления, вынес труп на улицу и выбросил в мусорный контейнер.
«В дальнейшем содержимое контейнера вместе с трупом было вывезено спецтранспортом на полигон ТБО, в связи с чем местонахождение трупа потерпевшей не установлено», – говорится в сообщении.
19 декабря Октябрьский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Барнауле осудили 47-летнего жителя, который в ходе распития алкоголя убил товарища, положил тело в мешок и выбросил в мусорный бак.
признался сам?
Факт смерти не установлен.
Нет тела нет дела - мужику могло показаться, он же эксперт.
Олег (14:22:01 22-12-2025) Факт смерти не установлен. Нет тела - нет дела... Таки я вас умоляю, осудят по косвенным - мама не горюй..
Мужику в такой ситуации по 51 ст. молчать надо.
во первых сбощик городской прессует мусор раз в 5 - тое ее раздавило и вполне могро разделить на части. потом там выгружают - и на мусор накидываются тысячи ворон, галок, сорок и чаек - жрут даже тряпки в жире и целлофановые пакеты с остатками фарша, бумажки от мороженого...не говоря о свежем, простите, мясе... машина уезжает - туда прибегает сотня собак голодных как волки, также там встречаются крысы - миллион, собственно иногда (!) волки, лисы, корсаки, мыши. В общем нужно искать неполные скелетированные останки по запаху от вещей жертвы со служебными собаками. но ниодин кинолог туда в это адское месиво НЕ пойдет с хорошей рабочей собакой.