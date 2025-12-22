В центре Барнаула построят красивый офисник рядом с первым "небоскребом" города

Проект утвердили со второй попытки

22 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Проект офиса "Гоголя" в Барнауле / Фото: amic.ru

На заседании градсовета 18 декабря с трудом, но все-таки утвердили эскизный проект для трехэтажного офиса на улице Гоголя, 74. Здание разместится на ограниченном участке между двумя существующими строениями, одно из которых – исторический доходный дом купца Аверина на ул. Гоголя, 76. Рядом также располагается кафе "Русский чай". Такое соседство накладывает на заказчика дополнительные требования и значительно увеличивает стоимость работ.

Что известно о проекте?

Впервые его представили еще в конце сентября, и тогда у архитекторов возникло много вопросов. Участок много лет пустовал. Однако в январе "ушел с молотка". Всего за лот боролись три претендента: СЗ "Алгоритм-Альфа" (компания, входящая в ГК "Алгоритм"), бизнесмен Кирилл Суворов и ООО "АПС Групп" (занимается проектированием зданий). Последнее и максимальное предложение поступило от Суворова – 7,1 млн рублей. Это в 2,5 раза больше начальной стоимости – 2,7 млн рублей. Теперь новый владелец должен что-то возвести там в ближайшие два с половиной года. Будущему офису решили дать название "Гоголь".

Проект офиса на данном участке разработала мастерская "Алтай". Представительница компании, архитектор Елена Федорова отметила, что изначально на улице Гоголя планировалось несколько зданий, стилистически схожих с доходным домом, что является распространенной практикой в Санкт-Петербурге, где земля в центре города стоит дорого. Также архитектор подчеркнула, что заказчик согласился "урезать" высоту здания, как в прошлый раз настаивали эксперты. В итоге площадь "упала" с 457 до 380 квадратных метров.

Что касается "наполнения" здания, то первый этаж будет выполнен из серого клинкера или декоративного кирпича, что создаст "человеческий масштаб" и гармонично свяжет офисное здание с объектом культурного наследия. Третий этаж будет оснащен арочными окнами, которые напоминают элементы фасада доходного дома Аверина. Эти изменения были предложены градсоветом, который порекомендовал сделать верхние окна более детализированными.

Цветовая палитра фасада, выходящего на улицу Гоголя, была выбрана с учетом существующего объекта культурного наследия: рыжий кирпич и серый клинкер. Боковые и дворовые фасады будут выполнены в монохромных серых оттенках, что создаст гармоничный образ, объединяющий новое здание с соседними постройками. Крыша здания будет стеклянной.

Что сказали о проекте эксперты?

Второй вариант понравился членам градсовета больше, чем первый. Если к архитектуре здания вопросов не было, то вот способ строительства вызвал тревогу среди экспертов. Как возвести "Гоголя" так, чтобы не развалился соседний "небоскреб". В частности, на это обратил внимание архитектор Сергей Боженко. Он отметил, что строительство рядом с историческим зданием неизбежно приведет к использованию тяжелых машин, таких как краны и грузовики, что может повлиять на фундамент соседнего дома. Боженко подчеркнул, что необходимо учесть слабые грунты и высокий уровень грунтовых вод, что требует дополнительных инженерных мероприятий для укрепления фундамента. По словам Боженко, он "уже насмотрелся на разрушение исторических объектов в Барнауле".

Барнаульский предприниматель Евгений Носенко отметил, что проект будет достаточно дорогим из-за высоких требований к огнестойкости светопрозрачных конструкций. Он выразил надежду, что заказчик учтет все расходы и правильно рассчитает свои возможности. Также предприниматель призвал обратить внимание на пример Москвы, где такие офисы строят рядом с историческими зданиями.

Председатель градсовета Андрей Федоров предложил утвердить проект, но с дополнительной доработкой в рабочем порядке. Он подчеркнул важность тщательной проработки инженерных решений, особенно в таких сложных проектах. В итоге проект одобрили.

Что известно о здании Аверина?

Это пятиэтажное кирпичное здание, построенное в 1915 году и признанное памятником архитектуры. Объект возвели для сдачи квартир в аренду состоятельным горожанам: здесь был водопровод, канализация, прачечная, котельная и даже электрическое освещение.

Изначально дом строили П-образным: один из корпусов имел четыре этажа, другой – пять. Но в 1989 году высокая часть дома была признана аварийной и ее вместе с переходом между корпусами снесли. В том же 1989 году на торцевой стене дома появился рисунок под названием "Старый город". Его автор – художник-монументалист Владимир Тимуш.