Такой день. Свекровь-киллер и фейки о силовиках

О главных событиях Алтайского края за 25 декабря

25 декабря 2024, 23:30, ИА Амител

Мужчина идет по заснеженной улице / Фото: Roan Lavery / unsplash.com

В Волчихинском районе Алтайского края полицейские задержали "черного" лесоруба.

К правоохранителям обратился специалист лесничества и заявил о нелегальной рубке сосен. Ущерб составил более 1 млн рублей.

59-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. У нее похитили более 850 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Алтайского края, к горожанке пришел ее пасынок и рассказал, что ему нужно доверенное лицо для вывода с платформы денег, которые он заработал на инвестициях.

В Усть-Канском районе Республики Алтай при пожаре погибли двое детей.

Возгорание произошло в жилом доме села Владимировка и началось из-за вещей на сушилке рядом с печью. Соседи успели вынести сушилку на улицу и потушить огонь до прибытия пожарных.

Суд вынес приговор 59-летней жительнице Барнаула, которая готовила заказное убийство бывшей невестки.

"В 2022 году у осужденной скончался ее единственный сын, а уже через несколько месяцев женщина узнала, что у снохи появился новый мужчина", – рассказали в пресс-службе краевого СК.

Опасаясь потерять связь с внуком и испытывая личную неприязнь, женщина решила организовать убийство.

В Барнауле правоохранители предотвратили распространение фейков. Злоумышленники пытались скомпрометировать деятельность силовых ведомств и оборонных предприятий.

Как рассказали в региональном Управлении ФСБ России, злоумышленники, связанные с украинской структурой информационно-психологических операций, пытались получить доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках одного из местных оборонных предприятий.