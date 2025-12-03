Такой день. Световой потолок на улице Льва Толстого и очереди для сдачи экзаменов на права

О главных событиях региона за 3 декабря

03 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле уже можно погулять под красивыми новогодними огоньками: на улице Льва Толстого завершается монтаж светового потолка. Необычная иллюминация зигзагом растянулась от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, создавая праздничную атмосферу для горожан и гостей краевой столицы. Создание светового потолка является частью масштабного проекта "Туристский код".

В Барнауле обострилась проблема с доступностью экзаменов в Госавтоинспекции. Будущие водители сталкиваются с многомесячными очередями на пересдачу практической части, что вынуждает их заново учить теорию и тратить деньги на дополнительные занятия. Автошколы в первую очередь отправляют на экзамен тех, кто сдает впервые, а кандидатов на пересдачу "отодвигают дальше и дальше".

Погодные качели надвигаются на Алтайский край. В регионе ожидаются снег, метели и плюсовые температуры, на смену которым внезапно придут сильные морозы. С 9 по 11 декабря районы Алтайского края будут находиться под влиянием холодного антициклона, с которым температура воздуха в ночные часы будет понижаться от -20 до -25 и местами до -30 градусов.