Синоптики ожидают крепкие сибирские холода с 16 по 18 декабря

03 декабря 2025, 16:25, ИА Амител

Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Погодные качели надвигаются на Алтайский край. С 4 по 11 декабря в регионе ожидаются снег, метели и плюсовые температуры, на смену которым внезапно придут сильные морозы. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Так, ночью 4 декабря в крае выпадет небольшой, а днем умеренный снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до -7 градусов, в северных районах похолодает до -14 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от -3 до +2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с, а в юго-восточных районах усилится до 18 м/с.

5 декабря синоптики ожидают ухудшения погоды: на всей территории края пройдут снегопады различной интенсивности, местами с метелями и гололедом. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем – от -4 до +1 градуса.

«С прохождением холодного фронта у нас ожидаются неблагоприятные погодные условия, связанные со снегопадами различной интенсивности, усилением ветра местами до 15−20 м/с, метелями, снежными заносами, понижением температуры воздуха и сильной гололедицей на дорогах», – прокомментировала Людмила Сырых.

В субботу, 6 декабря, в регионе похолодает до -10...-15, а в северных районах до -20 градусов. В воскресенье и понедельник, 7 и 8 декабря, морозы будут слабее. Ночью – от -5 до -15 градусов, днем – от -3 до -8. Далее столбики термометров опустятся намного ниже:

«А со вторника по четверг (с 9 по 11 декабря. – Прим. ред.) районы Алтайского края будут находиться под влиянием холодного антициклона, с которым температура воздуха в ночные часы будет понижаться от -20 до -25 и местами до -30 градусов», – добавила синоптик.

Днем столбики термометров будут колебаться от -18 до -25 градусов.

Напомним, в декабре на территории Алтайского края и других регионов Сибири ожидают избыток осадков. Согласно прогнозам, снегопады здесь будут идти почти всю вторую половину декабря.