Барнаул сияет: на улице Льва Толстого завершается монтаж светового потолка

Ранее здесь установили парклеты и указатели в историческом стиле

03 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Световой потолок на Льва Толстого / Фото: amic. ru

В Барнауле уже можно погулять под красивыми новогодними огоньками: на улице Льва Толстого завершается монтаж светового потолка. Необычная иллюминация зигзагом растянулась от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, создавая праздничную атмосферу для горожан и гостей краевой столицы.

Создание светового потолка является частью масштабного проекта "Туристский код". Ранее на Льва Толстого уже появились новые объекты для отдыха: два современных парклета с удобными скамейками и даже зарядками для гаджетов, а также указатели в едином историческом стиле. Для реализации проекта были проведены значительные работы, включая установку дополнительных опор освещения, монтаж новых фонарей и покраску опор освещения, чтобы гармонично вписаться в обновленный облик улицы.

Улица Мало-Тобольская / Фото: amic.ru

По соседству, на улице Мало-Тобольской, также стартовали работы по установке новогоднего городка. Здесь уже смонтировали обновленный световой потолок. В планах разместить новый элемент оформления на входе в городок – объемно-пространственную композицию в виде русского кокошника. Ну а главным украшением пространства станет шестиметровая искусственная ель, оформленная елочными игрушками в цветах российского флага.

Главный же снежный городок Барнаула разместится в этом году на площади Свободы. Работы по его установке начнутся 5 декабря.

Напомним, в ноябре на набережной Барнаула установили масштабную скульптуру, символизирующую реку Обь. Это четырехметровая женская фигура, выполненная из легированной стали, стоящая на высоком постаменте вдоль подпорной стенки. Помимо скульптуры, арт-объект включает в себя 92-метровую инсталляцию русла реки, выполненную из нержавеющей стали и встроенную в тротуарную плитку.