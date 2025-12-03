Барнаул сияет: на улице Льва Толстого завершается монтаж светового потолка
Ранее здесь установили парклеты и указатели в историческом стиле
03 декабря 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле уже можно погулять под красивыми новогодними огоньками: на улице Льва Толстого завершается монтаж светового потолка. Необычная иллюминация зигзагом растянулась от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, создавая праздничную атмосферу для горожан и гостей краевой столицы.
Создание светового потолка является частью масштабного проекта "Туристский код". Ранее на Льва Толстого уже появились новые объекты для отдыха: два современных парклета с удобными скамейками и даже зарядками для гаджетов, а также указатели в едином историческом стиле. Для реализации проекта были проведены значительные работы, включая установку дополнительных опор освещения, монтаж новых фонарей и покраску опор освещения, чтобы гармонично вписаться в обновленный облик улицы.
По соседству, на улице Мало-Тобольской, также стартовали работы по установке новогоднего городка. Здесь уже смонтировали обновленный световой потолок. В планах разместить новый элемент оформления на входе в городок – объемно-пространственную композицию в виде русского кокошника. Ну а главным украшением пространства станет шестиметровая искусственная ель, оформленная елочными игрушками в цветах российского флага.
Главный же снежный городок Барнаула разместится в этом году на площади Свободы. Работы по его установке начнутся 5 декабря.
Напомним, в ноябре на набережной Барнаула установили масштабную скульптуру, символизирующую реку Обь. Это четырехметровая женская фигура, выполненная из легированной стали, стоящая на высоком постаменте вдоль подпорной стенки. Помимо скульптуры, арт-объект включает в себя 92-метровую инсталляцию русла реки, выполненную из нержавеющей стали и встроенную в тротуарную плитку.
07:21:45 03-12-2025
Ветром не сдует?
08:18:04 03-12-2025
А на тротуары продолжают валить грязь
08:52:20 03-12-2025
Чучмек (08:18:04 03-12-2025) А на тротуары продолжают валить грязь... Вы на тротуары не смотрите, смотрите вверх и в светлое будущее!
08:44:41 03-12-2025
Логичным продолжением станет превращение улицы Льва Толстого в районе Старого Базара в пешеходную зону.
09:23:56 03-12-2025
ыть (08:44:41 03-12-2025) Логичным продолжением станет превращение улицы Льва Толстого... Кому там ходить-то?
09:14:35 03-12-2025
какой громкий заголовок. украсили опять одну эту алейку. вы посмотрите на НСК, который всегда был серым и унылым. там уже во всю новогоднее настроение
12:20:18 03-12-2025
Гость (09:14:35 03-12-2025) какой громкий заголовок. украсили опять одну эту алейку. вы ... Сколько НСК не украшай, он всегда будет серым, унылым и абсолютно неудобным для жизни.
09:34:49 03-12-2025
Лампочки - вечером красиво, видели-гуляли
Но как же там дует всегда, с ребенком сильно не нагуляешься
10:07:46 03-12-2025
На НГ там будет давка, ноги истопчут -слишком узкая улица.
10:08:08 03-12-2025
как высокотехнологично! такое в 2007 в питере доставало - и неба ночью нет, и ещё и эта засветка. потом привык.
11:03:31 03-12-2025
фото как из американского захолустья на 3000 чел. жителей, а тем временем Барнаул столица штата, ровно как Бостон и Вашингтон по населению, и по возрасту примерно одинаковые города. Мда...фонарики б...они повесили
11:45:18 03-12-2025
Гость (11:03:31 03-12-2025) фото как из американского захолустья на 3000 чел. жителей, а... Ого. Спасибо за информацию. Полез почитать про Вашингтон - очень сильно удивился своим представлениям )
11:13:55 03-12-2025
И много желающих тащиться туда "погулять" на 300 метрах?
11:38:44 03-12-2025
В Новосибирске и Москве лампочки гуще навешаны.
11:39:46 03-12-2025
И от Малой Олонской рукою подать до Речного,
где ныряют под мост катера по-осеннему плавно,
а я больше не новый – я их провожаю без слова,
и без жеста я их провожаю в речные туманы.
А ведь, правда, что там остается, на глади свинцовой,
кроме следа осеннего, кроме осадка разлуки?
А на Малой Олонской почти не осталось знакомых –
и я еду в автобусе, грея дыханием руки.
И я грею дыханием эти застывшие звуки.
И я перечисляю запутанных судеб смятенье.
Тополя у Речного, киоски, бутылки, окурки –
вот и все, что осталось в следах и осадках осенних.
И от Малой Олонской рукою подать до Речного,
где ныряют под мост катера по-осеннему плавно –
а я больше не новый – другой, но, конечно, не новый –
и осеннее солнце встает и плывет над туманом.
Иван Образцов
11:47:29 03-12-2025
Вот эти электрические провода над пешеходами - они могут порваться и пешеходы в муках погибнуть от удара электрическим током. Провода с лампочками нужно убрать с тротуаров в целях обеспечения электро-безопасности населения.
12:08:20 03-12-2025
Гость (11:47:29 03-12-2025) Вот эти электрические провода над пешеходами - они могут пор... Кстати, да. Особенно дети. С детьми надо запретить там гулять, ну или только вход по биометрии.
12:22:56 03-12-2025
Гость (12:08:20 03-12-2025) Кстати, да. Особенно дети. С детьми надо запретить там гулят... Для облегчения опознания?
12:30:44 03-12-2025
Гость (12:08:20 03-12-2025) Кстати, да. Особенно дети. С детьми надо запретить там гулят... успевайте пока бесплатно.
12:48:15 03-12-2025
Гость (11:45:18 03-12-2025) Ого. Спасибо за информацию. Полез почитать про Вашингтон - о... Да, пожалуйста. По гугл-картам можете погулять (пока их тоже не запретили), по деревушкам Германии прикольно побродить рандомно тыкнув на карту и по всему миру в принципе. Очень интересен для прогулок Шэньчжэ́нь, который в 80-е был просто уездом и каким стал теперь, в общем много где можно побывать не выходя из дома и посмотреть, что к чему
14:49:21 03-12-2025
Небо в полосочку из проводов, кабелей и прочей не-нужности...
Наш с вами город, из-за обывателей у власти, утопает и затухает на наших глазах.
Вопрос - ЗАЧЕМ все ЭТО?
08:05:46 04-12-2025
Гость (14:49:21 03-12-2025) Небо в полосочку из проводов, кабелей и прочей не-нужности..... Просто наша Администрация уехала в свое время из деревни, но вытравить деревню из них так и не получилось.
09:04:40 04-12-2025
Как громко назвали - световой потолок... Так бы и написали, что просто натянули гирлянды от столба до столба. Нет тут никакого потолка, одна профанация.