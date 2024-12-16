Такой день. Таинственный живодер и полыхающие здания
О главных событиях в Алтайском крае за 16 декабря
16 декабря 2024, 23:50, ИА Амител
В Алтайском крае 59-летнего мужчину обманули при покупке пневматического оружия.
Он решил приобрести пневматический пистолет вместе с пулями, оформил заказ на сумму свыше пяти тысяч рублей.
В селе Топчиха 42-летняя женщина потеряла банковскую карту. Этим воспользовался 61-летний местный житель, подобрав ее и потратив 5 тыс. рублей.
Женщина выронила карту возле магазина. Злоумышленник взял ее себе, а затем пошел с ней в аптеку и магазины.
Мосгорсуд не изменил решения первой инстанции об аресте имущества экс-зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина.
В Барнауле в 5-м Инициативном проезде потушили пожар в частном жилом доме.
Как рассказали спасатели, горело несколько частных деревянных домов. Пожар локализовали на площади 200 кв. м.
В Рубцовске в кафе на улице Ленина произошел пожар.
Площадь пожара составила не более двух "квадратов". Возгорание оперативно ликвидировали четыре пожарных расчета и 18 человек личного состава.
В Новоалтайске на улице Кирова неизвестный повесил щенка. Это стали активно обсуждать в соцсетях.
Рядом с повешенным щенком неизвестный оставил странную записку.
Комментарии 0