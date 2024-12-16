Такой день. Таинственный живодер и полыхающие здания

О главных событиях в Алтайском крае за 16 декабря

16 декабря 2024, 23:50, ИА Амител

Мужчина идет по заснеженной улице / Фото: Roan Lavery / unsplash.com

В Алтайском крае 59-летнего мужчину обманули при покупке пневматического оружия.

Он решил приобрести пневматический пистолет вместе с пулями, оформил заказ на сумму свыше пяти тысяч рублей.

В селе Топчиха 42-летняя женщина потеряла банковскую карту. Этим воспользовался 61-летний местный житель, подобрав ее и потратив 5 тыс. рублей.

Женщина выронила карту возле магазина. Злоумышленник взял ее себе, а затем пошел с ней в аптеку и магазины.

Мосгорсуд не изменил решения первой инстанции об аресте имущества экс-зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина.

В Барнауле в 5-м Инициативном проезде потушили пожар в частном жилом доме.

Как рассказали спасатели, горело несколько частных деревянных домов. Пожар локализовали на площади 200 кв. м.

В Рубцовске в кафе на улице Ленина произошел пожар.

Площадь пожара составила не более двух "квадратов". Возгорание оперативно ликвидировали четыре пожарных расчета и 18 человек личного состава.

В Новоалтайске на улице Кирова неизвестный повесил щенка. Это стали активно обсуждать в соцсетях.

Рядом с повешенным щенком неизвестный оставил странную записку.