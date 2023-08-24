Такой день. Томенко благодарен учителям, в Барнауле перекроют улицы

О главных событиях Алтайского края за 24 августа

24 августа 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с учителями на краевой педагогической конференции. Он выразил благодарность педагогам и подчеркнул, что всегда готов прислушиваться к их мнению, а также отметил, что хотел бы обнять каждого из них.

В Барнауле перекроют несколько дорог для празднования и подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным 293-й годовщине города. Узнайте, какие улицы будут закрыты для проезда и подготовьтесь заранее!

Депутат АКЗС Сергей Булаев рассказал, что власти Барнаула признали ряд ошибок, допущенных подрядчиком при благоустройстве проблемного двора на улице Сухэ-Батора. Речь идет о дворе дома № 18, который недавно благоустроили по программе формирования современной городской среды. После каждого более-менее сильного дождя двор и подъезды топит, ливневка не работает.