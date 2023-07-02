Такой день. Убийство в селе и новый дом для косули

Главные новости в Алтайском крае 2 июля

02 июля 2023, 23:26, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Следователи прокомментировали информацию об убийстве в селе Парфеново. Ведется расследование.

По данным следствия, мужчина в нетрезвом состоянии несколько раз наехал на свою бывшую жену. От полученных травм женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В Барнауле продолжаются работы по очистке Барнаулки от загрязнения.

Ликвидацией последствий занимаются 16 человек и девять единиц техники. Специалисты провели мониторинг береговой линии, новых очагов загрязнения не нашли.

Спасатели круглосуточно наблюдают за берегом и загрязнением воды.

Детеныш косули, вышедший к людям после пожара в Егорьевском районе, остался на базе отдыха, где его приютили.

По словам владельцев турбазы, зверька назвали Красавицей. Ветеринар после осмотра заявил, что ее можно отпускать в лес, но сама гостья уходить не торопится. Она обжилась на базе, щиплет траву и пьет козье молоко. Посетители сделали Красавицу местной звездой, многие хотят погладить или сфотографировать ее.