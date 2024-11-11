Такой день. Уборка дорог и рост числа печных пожаров

Главные новости в Алтайском крае 11 ноября

11 ноября 2024, 23:35, ИА Амител

Ночь, снег / Фото: unsplash.com/s/photos/night-snow

Рост числа пожаров из-за печного отопления зафиксировали в Алтайском крае.

В ведомстве заявили, что с 9 по 10 ноября было потушено 33 пожара. Предположительно, 14 из них произошло из-за нарушения правил эксплуатации печей.

В Барнауле ожидается похолодание. Ночные температуры воздуха опустятся до -16 градусов в течение недели с 11 по 17 ноября. Об этом сообщил заместитель начальника управления по делам ГОЧС г. Барнаула Евгений Терещенко на расширенном аппаратном совещании в мэрии.

Региональный Гидрометцентр в ближайшие трое суток прогнозирует снижение температуры от -9 до -14 градусов ночью, и от -3 до -11 днем.

Также ожидают умеренный, по востоку временами сильный снег, метели и гололедные явления. На дорогах местами возможны снежные заносы.

Дорожные службы Барнаула круглосуточно убирают снег с улиц города, оказавшегося во власти сильной метели. Минувшей ночью в работах было задействовано 103 единицы техники. В это время загруженность дорог меньше и уборочная техника практически не создает помех. Сегодня днем в столице края работают 119 дорожных рабочих и 85 единиц техники. Особое внимание уделяют подходам к пешеходным переходам, лестницам и спускам, остановочным карманам. Дороги и пешеходные тротуары обработали противогололедными реагентами.