Такой день. Уборка скамеек и временный перевозчик на двух маршрутах

Главные новости в Алтайском крае 17 октября

17 октября 2024, 23:40, ИА Амител

Ночной снегопад / Фото: pxhere.com/ru/photo/999139

В Барнауле начали убирать на зиму парковые диваны, скамейки и урны с общественных территорий.

Лавочки уже вывезли с улицы Мало-Тобольской. Также планируют провести эти работы по проспекту Ленина, набережной Оби и в ряде скверов.

Отмечается, что это делают ежегодно в конце октября, чтобы было удобно убирать снег и не допустить быстрого износа скамеек при низких температурах.

В 2023 году гостиницы и другие места размещения Алтайского края заработали 14,1 млрд рублей – это на 12,8% больше, чем в 2022-м. В рейтинге РБК региону удалось занять 11-е место.

Составители взяли для рейтинга гостиницы более чем с десятью номерами, у которых известны финансовые показатели за 2023 год и есть сайт. Всего в списке оказалось 18 гостиниц.

Компания "Фрайбус Транспорте" будет временно обслуживать маршруты № 104 и 109 в Барнауле.

Предыдущий перевозчик, "Вега-Транс", не смог в полном объеме обеспечить работу маршрута № 104 в сентябре. Власти приняли решение сменить перевозчика с 21 октября. "Фрайбус Транспорте" будет работать на этом направлении до проведения конкурса. На линии выпустят автобусы большого класса.