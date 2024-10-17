С барнаульских улиц начали на зиму убирать скамейки

В апреле лавочки вернут на прежние места

17 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Вывоз лавочек / Фото: barnaul.org

В Барнауле начали убирать на зиму парковые диваны, скамейки и урны с общественных территорий, сообщили в мэрии.

Лавочки уже вывезли с улицы Мало-Тобольской. Также планируют провести эти работы по проспекту Ленина, набережной Оби и в ряде скверов.

Отмечается, что это делают ежегодно в конце октября, чтобы было удобно убирать снег и не допустить быстрого износа скамеек при низких температурах.

На прежние места их вернут в апреле.

Ранее сообщили, что в Барнауле завершают работы по посадке тюльпанов. Цветы распустятся в мае 2025 года на Обском бульваре, площади Сахарова, улице Георгия Исакова и других участках.