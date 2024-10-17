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С барнаульских улиц начали на зиму убирать скамейки

В апреле лавочки вернут на прежние места

17 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Вывоз лавочек / Фото: barnaul.org

В Барнауле начали убирать на зиму парковые диваны, скамейки и урны с общественных территорий, сообщили в мэрии.

Лавочки уже вывезли с улицы Мало-Тобольской. Также планируют провести эти работы по проспекту Ленина, набережной Оби и в ряде скверов.

Отмечается, что это делают ежегодно в конце октября, чтобы было удобно убирать снег и не допустить быстрого износа скамеек при низких температурах. 

На прежние места их вернут в апреле.

Ранее сообщили, что в Барнауле завершают работы по посадке тюльпанов. Цветы распустятся в мае 2025 года на Обском бульваре, площади Сахарова, улице Георгия Исакова и других участках.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 8

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Гость

16:24:16 17-10-2024

Главное, чтобы снег убирать было удобно и скамейки как можно дольше не изнашивались!

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Не гость

17:15:25 17-10-2024

С набережной барнаульский лет пять назад как убрали скамейки так и не вернули. Лучше бы не трогали... Так и с остальных мест. Скамейки в конце лета уезжают а весной к кому то на дачу приезжают...

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Не гость

17:45:55 17-10-2024

Не гость (17:15:25 17-10-2024) С набережной барнаульский лет пять назад как убрали скамейки... С набережной реки Барнаулки по проспектом ленинским

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Гость

17:36:09 17-10-2024

Опять?! Ну как в СССР умудрялись и снег убирать, и скамейки не таскать туда-сюда? Людям где зимой посидеть, если притомились - в сугробе?

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Гость

17:53:01 17-10-2024

Только в этой деревне такое практикуется. И так присесть в случае чего негде, кроме пары-тройеи мест.Например, в том же Кемерово скамейки стоят круглогодично

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Элен без ребят

22:16:19 17-10-2024

ни в одном городе , кроме этого, не убирают скамейки! это вообще дичь какая- то...

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Гость

00:20:32 18-10-2024

Да, странное решение.

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Гость

13:11:49 18-10-2024

У ТЦ "Пионер" вообще убрали скамейки.

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