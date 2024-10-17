С барнаульских улиц начали на зиму убирать скамейки
В апреле лавочки вернут на прежние места
17 октября 2024, 15:45, ИА Амител
Вывоз лавочек / Фото: barnaul.org
В Барнауле начали убирать на зиму парковые диваны, скамейки и урны с общественных территорий, сообщили в мэрии.
Лавочки уже вывезли с улицы Мало-Тобольской. Также планируют провести эти работы по проспекту Ленина, набережной Оби и в ряде скверов.
Отмечается, что это делают ежегодно в конце октября, чтобы было удобно убирать снег и не допустить быстрого износа скамеек при низких температурах.
На прежние места их вернут в апреле.
Ранее сообщили, что в Барнауле завершают работы по посадке тюльпанов. Цветы распустятся в мае 2025 года на Обском бульваре, площади Сахарова, улице Георгия Исакова и других участках.
16:24:16 17-10-2024
Главное, чтобы снег убирать было удобно и скамейки как можно дольше не изнашивались!
17:15:25 17-10-2024
С набережной барнаульский лет пять назад как убрали скамейки так и не вернули. Лучше бы не трогали... Так и с остальных мест. Скамейки в конце лета уезжают а весной к кому то на дачу приезжают...
17:45:55 17-10-2024
Не гость (17:15:25 17-10-2024) С набережной барнаульский лет пять назад как убрали скамейки... С набережной реки Барнаулки по проспектом ленинским
17:36:09 17-10-2024
Опять?! Ну как в СССР умудрялись и снег убирать, и скамейки не таскать туда-сюда? Людям где зимой посидеть, если притомились - в сугробе?
17:53:01 17-10-2024
Только в этой деревне такое практикуется. И так присесть в случае чего негде, кроме пары-тройеи мест.Например, в том же Кемерово скамейки стоят круглогодично
22:16:19 17-10-2024
ни в одном городе , кроме этого, не убирают скамейки! это вообще дичь какая- то...
00:20:32 18-10-2024
Да, странное решение.
13:11:49 18-10-2024
У ТЦ "Пионер" вообще убрали скамейки.