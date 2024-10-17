Крупнейшие барнаульские отели показали рост выручки в 2023 году

При этом прибыль продемонстрировали не все

17 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: gostinitsa-barnaul.clients.site

В 2023 году гостиницы и другие места размещения Алтайского края заработали 14,1 млрд рублей – это на 12,8% больше, чем в 2022-м. В рейтинге РБК региону удалось занять 11-е место. "Атмосфера" решила проанализировать гостиничный рынок региона, начав с Барнаула.

Составители взяли для рейтинга гостиницы более чем с десятью номерами, у которых известны финансовые показатели за 2023 год и есть сайт. Всего в списке оказалось 18 гостиниц.

Выяснилось, что все включенные в рейтинг отели в 2023 году показали рост выручки – от 4% у гостиницы "Шоколад" до 116% у гостиницы "Прага". Первая пятерка по абсолютной выручке выглядит следующим образом:

гостиница "Барнаул" – 246 млн рублей;

гостиница "Прага" – 139 млн рублей;

spa-отель "Заречье" – 121,3 млн рублей;

гостиница "Турист" – 84,7 млн рублей;

гостиница "Сибирь" – 80,6 млн рублей.

16 из 18 гостиниц сработали хоть и с номинальной, но прибылью. Убытки наблюдались лишь у отелей "Улитка" и Александр Хаус".

В топ-5 по полученной абсолютной прибыли вошли:

гостиница "Барнаул" – 84,3 млн рублей;

spa-отель "Заречье" – 39,4 млн рублей;

гостиница "Алтай" – 27,1 млн рублей;

гостиница "Колос" – 22,1 млн рублей;

гостиница "Сибирь" – 19,8 млн рублей.

Отмечается, что по объему номерного фонда лидируют построенные в советское время гостиницы "Барнаул", "Колос", "Сибирь", "Алтай", а также отель "Центральный". Всего в них 701 номер, что почти в два раза больше, чем в 13 других гостиницах из списка. Лидером по количеству номеров является "Барнаул" (322), второе место занимает "Колос" (107), третье – "Центральный" (104).