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Крупнейшие барнаульские отели показали рост выручки в 2023 году

При этом прибыль продемонстрировали не все

17 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: gostinitsa-barnaul.clients.site
Фото: gostinitsa-barnaul.clients.site

В 2023 году гостиницы и другие места размещения Алтайского края заработали 14,1 млрд рублей – это на 12,8% больше, чем в 2022-м. В рейтинге РБК региону удалось занять 11-е место. "Атмосфера" решила проанализировать гостиничный рынок региона, начав с Барнаула.

Составители взяли для рейтинга гостиницы более чем с десятью номерами, у которых известны финансовые показатели за 2023 год и есть сайт. Всего в списке оказалось 18 гостиниц.

Выяснилось, что все включенные в рейтинг отели в 2023 году показали рост выручки – от 4% у гостиницы "Шоколад" до 116% у гостиницы "Прага". Первая пятерка по абсолютной выручке выглядит следующим образом:

  • гостиница "Барнаул" – 246 млн рублей;
  • гостиница "Прага" – 139 млн рублей;
  • spa-отель "Заречье" – 121,3 млн рублей;
  • гостиница "Турист" – 84,7 млн рублей;
  • гостиница "Сибирь" – 80,6 млн рублей.

16 из 18 гостиниц сработали хоть и с номинальной, но прибылью. Убытки наблюдались лишь у отелей "Улитка" и Александр Хаус".

В топ-5 по полученной абсолютной прибыли вошли:

  • гостиница "Барнаул" – 84,3 млн рублей;
  • spa-отель "Заречье" – 39,4 млн рублей;
  • гостиница "Алтай" – 27,1 млн рублей;
  • гостиница "Колос" – 22,1 млн рублей;
  • гостиница "Сибирь" – 19,8 млн рублей.

Отмечается, что по объему номерного фонда лидируют построенные в советское время гостиницы "Барнаул", "Колос", "Сибирь", "Алтай", а также отель "Центральный". Всего в них 701 номер, что почти в два раза больше, чем в 13 других гостиницах из списка. Лидером по количеству номеров является "Барнаул" (322), второе место занимает "Колос" (107), третье – "Центральный" (104).

Барнаул Туризм

Комментарии 4

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Гость

14:55:27 17-10-2024

Отели "Улитка" и Александр Хаус" самые успешные ребята. В Улитке 3 года отмечал новый год. И в этом году собираюсь. Умеют вести бизнес ребята. Тихо, уютно, не дорого, центр города, завтраки изумительные, приветливый персонал.

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Гость

16:03:23 17-10-2024

Гость (14:55:27 17-10-2024) Отели "Улитка" и Александр Хаус" самые успешные ребята. В Ул... Согласен. Улитка самое лучшее место отдыха. У них если на выходные заезжаешь можно классно отдохнуть в люкс номере. Цена ниже чем в других отелях. А комфорта больше.

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Сергей

15:04:45 17-10-2024

Ну и к чему это все? Стоимость номеров в 2 раза ниже в Барнауле, чем по России

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Гость

15:32:21 17-10-2024

Центральную жалко. Разрушается от стройки ЦУМа и кафешки тоже закроют.

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