Такой день. Уголовное дело из-за прорыва дамбы и 4,4 млрд налогов

Главные новости в Алтайском крае 8 октября

08 октября 2024, 23:40, ИА Амител

Ночное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/752551

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о дополнительных дотациях муниципалитетам из краевого бюджета. Объем финансовой поддержки составил 1 млрд 41,8 млн рублей.

Деньги направят на подготовку и бесперебойное прохождение отопительного сезона, устранение предписаний надзорных органов, проведение капремонта жилых домов и социально значимых объектов, а также решение текущих первоочередных задач.

Жители Алтайского края в срок до 2 декабря должны заплатить 4,421 миллиарда имущественных налогов за 2023 год. Это на 5,6% больше, чем годом ранее. Основная доля начислений пришлась на собственников транспортных средств: суммарно они обязаны заплатить 2,3 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" из-за прорыва дамбы в Шелаболихинском районе.

Надзорная проверка установила, что решение о снижении уровня воды в прудах, которое привело к разрушениям, принималось незаконно и без достаточных оснований.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 1,5 млн рублей.