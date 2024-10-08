На барнаульском заводе "Сибэнергомаш – БКЗ" сменился гендиректор

Теперь предприятие возглавляет Александр Каменев

08 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Александр Каменев в окружении рабочих / Фото: sibem-bkz.com

Завод "Сибэнергомаш – БКЗ" объявил о смене руководства. Как сообщает пресс-служба предприятия, новым гендиректором стал Александр Каменев, который ранее занимал пост заместителя гендиректора по операционной деятельности.

Предыдущий руководитель – Константин Соболев – перешел на новую работу в рамках деятельности стратегического партнера "Сибэнергомаш", группы компаний "ЕКС". Эту должность он занимал чуть больше года – с августа 2023-го.

Новый глава предприятия на прошлой неделе встретился с сотрудниками завода. Каменев рассказал им о стратегических планах и целях предприятия на 2025 год. По его словам, одной из приоритетных задач станет модернизация оборудования и цехов, которая направлена на повышение эффективности и безопасности труда. Директор подчеркнул, что предприятие обеспечено контрактами до 2028 года, а значит, ему предстоит серьезный объем работы.