Дело экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной начали рассматривать в суде

Авдюхиной на заседании на шесть месяцев продлили срок заключения в СИЗО

08 октября 2024, 16:40, Антон Дегтярев

Суд над Людмилой Авдюхиной / Фото: amic.ru

Дело бывшей главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной начали рассматривать в Индустриальном районном суде Барнаула 8 октября 2024 года. На первом процессе Авдюхиной продлили меру пресечения на шесть месяцев. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Как прошло заседание?

Заседание состоялось в Индустриальном районном суде в 15:30. В первую очередь решался вопрос о продлении меры пресечения Авдюхиной. Было решено оставить обвиняемую в СИЗО на период судебного разбирательства на шесть месяцев – до 22 марта 2025 года.

"Адвокат Авдюхиной просил изменить меру пресечения и отпустить подсудимую из-под стражи. Он отметил, что расследование закончено, у подсудимой есть жилье и несовершеннолетний ребенок, а также заверил, что скрываться Авдюхина не будет. Обвинение, в свою очередь, заявило, что Авдюхина уже скрывалась и была в международном розыске", – рассказал наш корреспондент.

Следующее заседание по делу состоится 16 октября, на нем огласят обвинение. На предстоящем заседании, как и сегодня, будут присутствовать представители двух потерпевших.

Отметим, что в последний раз до заседания срок нахождения в СИЗО Авдюхиной продлевали 11 сентября, обвиняемую тогда оставили под арестом до 10 октября 2024 года. Период заключения под стражей продлевали для того, чтобы у прокурора было время принять решение по уголовному делу, рассказывал адвокат Авдюхиной.

В чем обвиняют Авдюхину?

Авдюхину обвиняют в "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье ей грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

По версии следствия, Авдюхина в период с 15 марта по 15 декабря 2022 года путем обмана и злоупотребления доверием похитила более чем у 30 жителей Алтайского края деньги на общую сумму свыше 121 млн рублей, а также причинила вред деловой репутации барнаульского "Жилфонда". Авдюхина брала крупные суммы у покупателей недвижимости на хранение или для передачи продавцам, а также получала средства для инвестиций в недвижимость.

С деньгами Авдюхина в январе 2023 года уехала в Аргентину, ее объявили в международный розыск. 2 января 2024 года злоумышленницу задержали в Аргентине, а затем экстрадировали в Россию. 29 февраля Авдюхину передали России, а в Алтайский край ее доставили в апреле 2024 года. Здесь ей несколько раз продлевали меру пресечения. В конце сентября 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд.