Такой день. Угон трактора и демонтаж главного новогоднего городка

О главных событиях Алтайского края за 14 января

14 января 2025, 23:30, ИА Амител

Мужчина идет по заснеженной улице / Фото: Roan Lavery / unsplash.com

Житель Бийска, будучи пьяным, угрожал взрывом газа своей сожительнице.

Мужчина в ходе семейной ссоры вырвал подводку к газовой плите, а затем избил и выгнал сожительницу из квартиры. Взволнованная женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место правоохранители оценили ситуацию, сообщили в газовую службу об утечке и вызвали подкрепление.

Мошенники похитили около 100 тысяч рублей у 72-летней пенсионерки из села Березовка Первомайского района.

Женщина нашла в интернете объявление о заработке на финансовой бирже и в надежде разбогатеть "инвестировала" злоумышленникам сбережения. Ни прибыли, ни вложенных денег сельчанка больше не увидела.

В Майминском районе Республики Алтай работник животноводческой фермы в селе Верх-Карагуж угнал трактор.

В полицию обратился представитель крестьянско-фермерского хозяйства и рассказал, что с территории предприятия пропал МТЗ-82.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый 44-летний разнорабочий. Угнанный трактор был припаркован возле его дома. В полиции подозреваемый рассказал, что в конце смены был пьян и решил угнать транспорт, так как ему было лень идти домой пешком.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил администрациям районов города взять на контроль вопрос пресечения организации жителями несанкционированных купелей в период празднования праздника Крещение Господне.

"Для обеспечения безопасности", – пояснили власти.

Демонтаж новогоднего городка начался на площади Сахарова в Барнауле. О начале работ заявил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

"С сегодняшнего дня подрядная организация приступит к демонтажу новогоднего городка на площади Сахарова. Движение по проспекту Социалистическому планируется открыть с 19 января", – рассказал Курышин.

В Барнауле в частном жилом доме на улице Паровозной произошел пожар. Возгорание началось в подвальном помещении – на площади 30 "квадратов" горели личные вещи.

"Звеном газодымозащитной службы спасена пожилая женщина, которая не могла покинуть опасную зону самостоятельно", – рассказали в МЧС.