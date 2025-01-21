Такой день. "Вежливый" рецидивист на застолье и "хитрая" бийчанка в ПВЗ

О главных событиях Алтайского края за 21 января

21 января 2025, 23:30, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае полиция раскрыла кражу 400 тысяч рублей, совершенную в новогоднюю ночь у женщины из села Боровлянка Троицкого района.

Житель Новосибирской области 1972 года рождения приехал на новогодние праздники к знакомым в Троицкий район, с которыми он и пришел в гости к одной из сельчанок.

В какой-то момент хозяйка дома отвлеклась, злоумышленник воспользовался этим, открыл шкаф, в котором обнаружил в одном из горшочков 400 тысяч рублей. Он незаметно забрал их, а чуть позже ушел, "вежливо попрощавшись".

Компания Levi Strauss & Co (известный бренд джинсовой одежды Levi's) выиграла суд против предпринимательницы из Ребрихинского района Алтайского края. Согласно материалам дела в картотеке краевого арбитражного суда, с ответчицы взыщут 60 тысяч рублей за одни джинсы.

Зарегистрированная в Сан-Франциско организация потребовала от женщины компенсацию за нарушение авторских прав. Суд установил, что бизнес-леди продавала контрафакт под маркой Levi's в торговой точке, расположенной в барнаульском торговом центре "Норд-Вест".

В Барнауле с рельсов сошел трамвайный вагон на пересечении улиц Попова и Балтийской.

Судя по кадрам очевидцев, трамвай забуксовал в снегу.

В Бийске по улице Цесовской потушили крупный пожар в частном доме и надворных постройках. Пройденная огнем площадь составила около 120 "квадратов".

"В тушении задействовано четыре пожарных расчета, 21 человек личного состава. В условиях сильного задымления работали четыре звена газодымозащитников", – рассказали в МЧС.

Конкурсная комиссия приняла решение о регистрации трех кандидатов на должность главы Барнаула.

"В отношении участников конкурса проведены все проверочные процедуры, по итогам которых каких-либо ограничений для избрания их главой города не выявлено. Рассмотрев все документы путем голосования за каждого из участников, члены комиссии приняли решение допустить их к участию в конкурсе", – рассказала заместитель председателя комиссии Галина Буевич.

27-летняя жительница Бийска украла кольцо почти за семь тысяч рублей из пункта выдачи популярного интернет-магазина.

Девушка заказала в интернет-магазине несколько ювелирных изделий. Она долго примеряла их в пункте выдачи, но ушла, ничего не купив.

"Позже при проверке товаров обнаружили пустой футляр. Пропало кольцо стоимостью почти 7 тысяч рублей", – сказано в публикации.