Такой день. Визит Димы Билана и обрушение фасада многоэтажки

Главные новости в Алтайском крае 12 сентября

12 сентября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле продолжаются работы по сносу аварийных домов.

"На сегодняшний день подрядные организации ведут работы на аварийных многоквартирных домах по адресам: ул. Ярных, 25; Кулагина, 36; Петра Сухова, 38, 51; Гоголя, 101а; Советской Армии, 85; Пролетарская, 78; Тимуровская, 50; 80-й Гвардейской Дивизии, 50; Эмилии Алексеевой, 17; бульвар 9 Января, 98а", – рассказали в пресс-службе.

Всего в 2023 году в городе уже снесли 54 аварийных дома.

Известный российский исполнитель Дима Билан выступил в Барнауле.

Отмечается, что Билан поддержал благотворительный проект "Михутка" и принял участие в песенном конкурсе для детей с особенностями "Особенный вокал. Дети".

Огромный кусок фасада обвалился с многоэтажного дома в Барнауле.

Кирпичи упали на тротуар и проезжую часть с дома по адресу Павловский тракт, 126. Единственная припаркованная с этой стороны машина получила повреждения.

В прокуратуре отметили, что кирпичная кладка отвалилась с 3 по 11 этаж. Ведомство начало проверку по данному факту, будут оцениваться действия управляющей компании.