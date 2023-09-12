В Барнауле вход в школу превратился в озеро
Вода течет с улицы Антона Петрова и топит школьные ворота
12 сентября 2023, 13:15, ИА Амител
Кадр: Barnaul 22
В Барнауле из-за дождя вход в школу № 68 превратился в озеро, сообщил Barnaul 22.
"Вода с улицы Антона Петрова просто течет к школьным воротам", – говорят в телеграм-канале.
Добавим, что очевидцы amic.ru также сообщили о больших лужах на дорогах и на других участках краевой столицы. А в Бийске из-за ливня сегодня и вовсе затопило здание автовокзала – работники рассказывали, что такое там происходит постоянно.
13:26:35 12-09-2023
Обещали же в каждой школе- по бассейну...
13:29:37 12-09-2023
Писали вроде ливневки будут на каких то улицах чинить делать, вроде даже деньги выделили, но чето ничего не видел. Сегодня ехал по Ядринцева, у меня вопрос, а там люди как дорогу переходят если там река 20 см?
15:30:44 12-09-2023
И опять никто не виноват???А как дети с мокрыми ногами на уроках сидеть будут? Где дорожные службы?
16:17:18 12-09-2023
некогда властям такой ерундой заниматься, у них проблемы поважней! Неужели так сложно и дорого привезти пару самосвалов грунта и поднять уровень, чтобы вода не стекалась во двор 68 школы. Чем занимается директор этой школы, может его пора пнуть под зад, чтобы шевелился. Родители, Ау!
18:19:10 12-09-2023
Гость (16:17:18 12-09-2023) некогда властям такой ерундой заниматься, у них проблемы пов... А что может быть важнее здоровья и безопасности детей?
04:35:56 13-09-2023
Гость (16:17:18 12-09-2023) некогда властям такой ерундой заниматься, у них проблемы пов... Вы предлагаете два самосвала грунта навалить в эти лужи? Прямо на асфальт? Вы бы думали прежде, чем советы раздавать.
08:11:59 13-09-2023
Гость (16:17:18 12-09-2023) некогда властям такой ерундой заниматься, у них проблемы пов... А вы сами были возле 68 школы? Там после ремонта улицы А. Петрова убрали ливневую"канаву" по обочине и оставили естественный слив, а это значит вода самотеком по проезжей части до реки течет. Нет ливневки на этой улице там. А Вдоль школы идет тротуар и если поднимать уровень но начиная от магазина МАгнит (бывший АЯС) и до следующей пятиэтажки и строит вал на пешеходном переходе через который как раз и течет к школе. Мы частенько там ходит и "благодарим" проектировщиков дороги.
20:01:39 12-09-2023
Зато хвастались "самому" Бессарабову, как "реконструировали" пешеходные переходы на Антона Петрова, правда в сухую погоду. Там и раньше при хорошем ливне через бордюр переливало, а теперь при любом дождичке с проезжей части на тротуар льёт по "усовершенствованному" переходу. А подымать там некуда: проезжая часть на полметра выше тротуара, общественного, между прочим, а не школьного.