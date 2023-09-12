В Барнауле вход в школу превратился в озеро

Вода течет с улицы Антона Петрова и топит школьные ворота

12 сентября 2023, 13:15, ИА Амител

Кадр: Barnaul 22

В Барнауле из-за дождя вход в школу № 68 превратился в озеро, сообщил Barnaul 22.

"Вода с улицы Антона Петрова просто течет к школьным воротам", – говорят в телеграм-канале.

Добавим, что очевидцы amic.ru также сообщили о больших лужах на дорогах и на других участках краевой столицы. А в Бийске из-за ливня сегодня и вовсе затопило здание автовокзала – работники рассказывали, что такое там происходит постоянно.