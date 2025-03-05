Такой день. Вой сирен и пожар, при котором едва не пострадала пенсионерка

О главных событиях Алтайского края за 5 марта

05 марта 2025, 23:35, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

В Барнауле утром 5 марта прошла проверка систем оповещения, в рамках которой подали сигнал "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей. Также в ходе проверки протестировали новую сиренно-речевую установку на площади Ветеранов, которую установили 20 февраля.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ, согласно которому 21 декабря в регионе будут отмечать День многодетной семьи.

"Цель праздника – укрепить позитивное отношение к многодетным семьям, повысить их статус и привлечь внимание общественности к значимости роли таких семей в обществе. Решение о введении Дня многодетной семьи было принято губернатором края на подведении итогов Года семьи в Алтайском крае", – рассказали в правительстве.

Пенсионерку 1949 года рождения спасли при пожаре в частном доме по переулку Школьному в Камне-на-Оби.

На месте работали восемь человек и две автоцистерны. Они потушили огонь на площади около шести "квадратов". Женщина не пострадала.

В Барнауле суд признал предпринимателя виновным в даче и покушении на дачу взятки через посредника. Как сообщили в алтайском СК, директор компании, занимающейся грузоперевозками и уборкой территорий, пытался передать деньги за "заведомо незаконные действия".