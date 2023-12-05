Такой день. Возможное закрытие "Йели" и гибель подростка при пожаре

Главные новости в Алтайском крае 5 декабря

05 декабря 2023, 23:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Владельцы барнаульской кофейни "Йель" прокомментировали в аккаунте заведения в соцсети ситуацию с массовым отравлением посетителей, произошедшим с 16 по 19 ноября, и рассказали, как будут продолжать работу другие заведения.



Они поблагодарили всех гостей и сотрудников за пройденный почти пятилетний путь. Надеются, что смогут вернуть доверие после случившегося.

14-летняя девочка погибла в результате пожара в Бийском районе.

Возгорание частного дома произошло в селе Светлоозерское утром 5 декабря. Предположительно, подросток скончался от отравления угарным газом.

Пожар начался с веранды, причиной его возникновения могло стать замыкание проводки.

Специалисты портала "Зарплата.ру" проанализировали вакансии, размещенные на сервисе в декабре, и составили топ наиболее высокооплачиваемых предложений в Алтайском крае.



До 400 тысяч готовы платить техническому директору в ИТ-компании. Специалист будет заниматься контролем разработки текущих проектов, планированием работы команды (30 программистов), помогать отделу продаж в оценке проектов, развивать внутреннюю техническую инфраструктуру, а также принимать участие в решении сложных технических задач в качестве эксперта в области разработки. Работодатель предлагает также гибкое начало рабочего дня, удобный офис с настольным футболом, игровой приставкой и библиотекой.