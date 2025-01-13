Такой день. Возведение крещенского городка и "обезвоженный" центр Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 13 января

13 января 2025, 23:40, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульской девятиэтажке по ул. Северо-Западной произошел пожар. Из огня спасли человека.

Пламя вспыхнуло в квартире на четвертом этаже. Пожарные потушили возгорание на площади 2 кв. м и спасли жильца из задымленного помещения. Самостоятельно из здания эвакуировались девять человек, трое из которых – дети.

В Барнауле по адресу ул. Молодежная, 38, произошло повреждение водопровода диаметром 200 мм. На время работ без холодной воды остались пять улиц города.

Изначально специалисты заявили, что ориентировочное время устранения повреждения – 19:30. Однако позже в водоканале сообщили, что аварию планируют устранить лишь к 22:00.

В Барнауле задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа в отношении женщины 1940 года рождения.

"Во дворе одного из многоквартирных домов в дневное время неизвестный мужчина выхватил у пожилой женщины сумку, в которой находились денежные средства, лекарственные препараты, ключи от дома, сотовый телефон", – рассказали в МВД.

В Барнауле приступили к работам по строительству крещенского городка на Оби.

"На замерзшей реке расчищают участок для городка. Также собирают снег для традиционной снежной часовни", – поделился наш корреспондент.

Как рассказали в мэрии, 18 и 19 января в храмах, соборах и церквях города пройдут литургии, после которых барнаульцы смогут окунуться в купель.

С карты 53-летней жительницы Барнаула списались все деньги – 29 тысяч рублей. Согласно уведомлениям, средства списывались от имени такси "Максим" за поездки по Кургану.

Сначала с карты женщины списались 160 рублей. Позже они вернулись на счет. Однако дальше последовала череда более крупных списаний.