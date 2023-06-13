Такой день. Выдвижение Виктора Томенко и высокая пожароопасность

Главные новости в Алтайском крае 13 июня

13 июня 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 14 по 16 июня местами сохранится максимальная, чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

В ведомстве пояснили, что из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды возможно увеличение количества пожаров.

Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на природе, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

Виктор Томенко идет на выборы губернатора Алтайского края. Его кандидатуру выдвинула "Единая Россия". Изначально было три претендента на статус кандидата от партии. Кроме Виктора Томенко, это также глава комитета краевого Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

Драка произошла в барнаульском трамвае. Двое мужчин устроили потасовку в салоне, из-за которой пассажиры сбились в задней части вагона.

В какой-то момент к драке присоединился сотрудник "Горэлектротранса" – он удерживал одного из дебоширов, пока второй наносил удары.