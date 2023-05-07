Такой день. Выплаты ветеранам и последствия пожара в "Норд-Весте"

Главные новости в Алтайском крае 7 мая

07 мая 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске сотрудник ДПС Евгений Цветцых доставил в больницу женщину с ребёнком. Мужчина находился на службе, когда увидел семью, нуждающуюся в помощи. На служебной машине он отвёз маму и ребёнка к врачам.

Врачи оказали мальчику необходимую помощь. После этого инспектор отвёз женщину с сыном до её автомобиля. Бийчанка в соцсетях поблагодарила сотрудников полиции за помощь.

Вечером 6 мая в Барнауле загорелся ТЦ "Норд-Вест" на проспекте Ленина. Корреспондент amic.ru побывал на месте и посмотрел, как выглядит помещение после пожара.

167 ветеранов в Алтайском крае получили выплаты ко Дню Победы. В отделении Социального фонда отметили, что в 2023 году размер выплаты составил 10 тысяч рублей. Всем получателям её перечислили автоматически.