Такой день. Выступление "Русских Витязей" и визит министра сельского хозяйства

Главные новости в Алтайском крае 11 июля

11 июля 2024, 23:45, ИА Амител

Звездное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/1444403

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" выступит на праздновании Дня города Барнаула 31 августа.

Глава краевой столицы Вячеслав Франк встретился с командиром пилотажной группы Сергеем Щегловым и начальником службы планирования и организации показов авиационной техники Сергеем Божковым.

Щеглов отметил, что летчики будут рады показать барнаульцам красивое авиашоу.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут прибыла в Алтайский край по случаю "Дня поля".

Первым пунктом визита стал Федеральный алтайский центр агробиотехнологий. Здесь селекционеры работают над повышением урожайности и устойчивости различных культур, включая ячмень, рапс и мягкую яровую пшеницу.

Томенко и Лут побывали в том числе и на полях. Глава региона рассказал, что в Алтайском крае выведенные в центре сорта мягкой пшеницы возделывают на площади около 2 млн га. Но также эта продукция востребована в других регионах России и в Казахстане.

Волонтеры и реставраторы обследовали в селе Волчно-Бурлинское почти полностью разрушенный деревянный храм XIX века, сообщил архитектор Александр Деринг.

Он подчеркнул, что в судьбе храма участвует много неравнодушных. В частности, волонтеры провели первичный осмотр строения, студенты АГИК сделали дипломный проект с предложениями создать в этом месте общественное пространство, реставраторы пытаются оценить степень разрушения и возможности сохранения, краевед пишет историю храма и семьи Вознесенских.