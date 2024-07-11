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Министр сельского хозяйства Оксана Лут прибыла в Алтайский край

В рамках визита она посетила Федеральный алтайский центр агробиотехнологий

11 июля 2024, 15:27, ИА Амител

Виктор Томенко и Оксана Лун / Фото: t.me/tomenko_22
Виктор Томенко и Оксана Лун / Фото: t.me/tomenko_22

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут прибыла в Алтайский край по случаю "Дня поля", сообщил губернатор Виктор Томенко.

Первым пунктом визита стал Федеральный алтайский центр агробиотехнологий. Здесь селекционеры работают над повышением урожайности и устойчивости различных культур, включая ячмень, рапс и мягкую яровую пшеницу.

Томенко и Лут побывали в том числе и на полях. Глава региона рассказал, что в Алтайском крае выведенные в центре сорта мягкой пшеницы возделывают на площади около 2 млн га. Но также эта продукция востребована в других регионах России и в Казахстане.

Агрофорум "День сибирского поля" проходит в Алтайском крае с 10 по 12 июля. Мероприятие, помимо прочего, включает в себя выставку, где демонстрируются различные виды техники, семена, средства защиты растений, удобрения и так далее. В 2024 году мероприятие проводят под знаком 100-летия отечественного тракторостроения и 70-летия освоения целины.

Виктор Томенко Алтайский край сельское хозяйство День сибирского поля
Читайте также в сюжете: День поля

Комментарии 11

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Гость

15:43:12 11-07-2024

100-летия отечественного тракторостроения. А можно узнать, сколько в россии предприятий которые выпускают трактора?

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Мусик

16:41:11 11-07-2024

Гость (15:43:12 11-07-2024) 100-летия отечественного тракторостроения. А можно узнать, с... трактора - это побочное производство. с того времени явно и считают.

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Гость

15:53:38 11-07-2024

Пусть зайдет в магазины края и посмотрит,сколько стоит сельхозпродукция в нашем регионе : картофель , морковь, лук, огурцы и помидоры. На среднюю зарплату в крае(49 тыс.) скоро невозможно будет сварить простой борщ!

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Гость

16:23:04 11-07-2024

Бывшая передовая доярка!?
Не!?

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Гость

16:46:41 11-07-2024

Белоусов в армии не служил, Голикова не рожала, Лут ни сеяла ни пахала ...

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Гость

17:30:55 11-07-2024

Гость (16:46:41 11-07-2024) Белоусов в армии не служил, Голикова не рожала, Лут ни сеяла... Останина вааще сына-убийцу вырастила.

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Гость

18:48:52 11-07-2024

Чего она на полях делала? Она ж ни уха ни рыла в сельхозпроизводстве не смыслит. Экономист по образованию, несколько лет работала зам министра, то есть из московского кабинета не выходила. С таким же успехом можно и министром культуры назначить. Хотя нет, там есть уже одна известная дама с непечатной фразой на футболке.

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Гость

19:24:48 11-07-2024

Цитата: "-Что я точно знаю, не поработав непосредственно на земле, т.е. в поле, на ферме, в колхозе и не имея профильного образования работать в сельском хозяйстве, а тем более руководить им невозможно. Я всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, имею профильное высшее образование, руководил и сельхозпредприятием и сельхозобъединением. Скажем так, понимаю кое-что в этом. И вот, что интересно, сейчас нельзя юридически стать фермером, не имея высшего профильного образования. Ты просто не пройдешь аттестацию. И как же так получается? Фермером непрофессионалу стать нельзя, а даме - менеджеру Министром можно?"

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Гость

22:39:59 11-07-2024

Гость (19:24:48 11-07-2024) Цитата: "-Что я точно знаю, не поработав непосредственно на... "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку"...древние римляне были правы на все 100% и сегодня это актуально...

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Гость

07:22:51 12-07-2024

Тут у всех представления времен средневековья. Если ты хороший фермер, то это вовсе не значит, что ты будешь хорошим министром сельского хозяйства. Если ты боевой генерал, то это не равно министру обороны. Разные задачи и разные масштабы. Ферштейн?

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Гость

16:23:11 12-07-2024

Гость (07:22:51 12-07-2024) Тут у всех представления времен средневековья. Если ты хорош... А что там со средневековьем не так было?

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