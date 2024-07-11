Министр сельского хозяйства Оксана Лут прибыла в Алтайский край
В рамках визита она посетила Федеральный алтайский центр агробиотехнологий
11 июля 2024, 15:27, ИА Амител
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут прибыла в Алтайский край по случаю "Дня поля", сообщил губернатор Виктор Томенко.
Первым пунктом визита стал Федеральный алтайский центр агробиотехнологий. Здесь селекционеры работают над повышением урожайности и устойчивости различных культур, включая ячмень, рапс и мягкую яровую пшеницу.
Томенко и Лут побывали в том числе и на полях. Глава региона рассказал, что в Алтайском крае выведенные в центре сорта мягкой пшеницы возделывают на площади около 2 млн га. Но также эта продукция востребована в других регионах России и в Казахстане.
Агрофорум "День сибирского поля" проходит в Алтайском крае с 10 по 12 июля. Мероприятие, помимо прочего, включает в себя выставку, где демонстрируются различные виды техники, семена, средства защиты растений, удобрения и так далее. В 2024 году мероприятие проводят под знаком 100-летия отечественного тракторостроения и 70-летия освоения целины.
15:43:12 11-07-2024
100-летия отечественного тракторостроения. А можно узнать, сколько в россии предприятий которые выпускают трактора?
16:41:11 11-07-2024
Гость (15:43:12 11-07-2024) 100-летия отечественного тракторостроения. А можно узнать, с... трактора - это побочное производство. с того времени явно и считают.
15:53:38 11-07-2024
Пусть зайдет в магазины края и посмотрит,сколько стоит сельхозпродукция в нашем регионе : картофель , морковь, лук, огурцы и помидоры. На среднюю зарплату в крае(49 тыс.) скоро невозможно будет сварить простой борщ!
16:23:04 11-07-2024
Бывшая передовая доярка!?
Не!?
16:46:41 11-07-2024
Белоусов в армии не служил, Голикова не рожала, Лут ни сеяла ни пахала ...
17:30:55 11-07-2024
Гость (16:46:41 11-07-2024) Белоусов в армии не служил, Голикова не рожала, Лут ни сеяла... Останина вааще сына-убийцу вырастила.
18:48:52 11-07-2024
Чего она на полях делала? Она ж ни уха ни рыла в сельхозпроизводстве не смыслит. Экономист по образованию, несколько лет работала зам министра, то есть из московского кабинета не выходила. С таким же успехом можно и министром культуры назначить. Хотя нет, там есть уже одна известная дама с непечатной фразой на футболке.
19:24:48 11-07-2024
Цитата: "-Что я точно знаю, не поработав непосредственно на земле, т.е. в поле, на ферме, в колхозе и не имея профильного образования работать в сельском хозяйстве, а тем более руководить им невозможно. Я всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, имею профильное высшее образование, руководил и сельхозпредприятием и сельхозобъединением. Скажем так, понимаю кое-что в этом. И вот, что интересно, сейчас нельзя юридически стать фермером, не имея высшего профильного образования. Ты просто не пройдешь аттестацию. И как же так получается? Фермером непрофессионалу стать нельзя, а даме - менеджеру Министром можно?"
22:39:59 11-07-2024
Гость (19:24:48 11-07-2024) Цитата: "-Что я точно знаю, не поработав непосредственно на... "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку"...древние римляне были правы на все 100% и сегодня это актуально...
07:22:51 12-07-2024
Тут у всех представления времен средневековья. Если ты хороший фермер, то это вовсе не значит, что ты будешь хорошим министром сельского хозяйства. Если ты боевой генерал, то это не равно министру обороны. Разные задачи и разные масштабы. Ферштейн?
16:23:11 12-07-2024
Гость (07:22:51 12-07-2024) Тут у всех представления времен средневековья. Если ты хорош... А что там со средневековьем не так было?