Министр сельского хозяйства Оксана Лут прибыла в Алтайский край

В рамках визита она посетила Федеральный алтайский центр агробиотехнологий

11 июля 2024, 15:27, ИА Амител

Виктор Томенко и Оксана Лун / Фото: t.me/tomenko_22

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут прибыла в Алтайский край по случаю "Дня поля", сообщил губернатор Виктор Томенко.

Первым пунктом визита стал Федеральный алтайский центр агробиотехнологий. Здесь селекционеры работают над повышением урожайности и устойчивости различных культур, включая ячмень, рапс и мягкую яровую пшеницу.

Томенко и Лут побывали в том числе и на полях. Глава региона рассказал, что в Алтайском крае выведенные в центре сорта мягкой пшеницы возделывают на площади около 2 млн га. Но также эта продукция востребована в других регионах России и в Казахстане.

Агрофорум "День сибирского поля" проходит в Алтайском крае с 10 по 12 июля. Мероприятие, помимо прочего, включает в себя выставку, где демонстрируются различные виды техники, семена, средства защиты растений, удобрения и так далее. В 2024 году мероприятие проводят под знаком 100-летия отечественного тракторостроения и 70-летия освоения целины.